Lucca, patenti di guida e carte di circolazione false: nuovo caso identificato dalla Polizia

Nei giorni scorsi, sulla via Romana, un automobilista è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale di Lucca che gli hanno contestato la falsità della patente di guida con la quale circolava con mezzo con targa italiana. Si tratta di un uomo di nazionalità georgiana regolarmente soggiornante sul territorio italiano che ha esibito una patente di guida russa. Alcuni particolari hanno insospettito gli agenti che a un controllo più accurato hanno costatato la falsità del titolo. Il conducente è stato denunciato immediatamente per concorso in falsità materiale, il documento contraffatto ritirato, e sanzionato per guida senza patente con un ammenda di oltre 5000 euro ed il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

Nel corso degli ultimi mesi l’intensa attività da parte degli agenti della Polizia Locale di Lucca per il contrasto al fenomeno della contraffazione dei documenti di guida e di circolazione stradale ha condotto alla denuncia di ben 10 persone per i reati in materia di falso documentale. Più in particolare sette di questi avevano esibito durante i controlli stradali, patenti estere, principalmente Polonia e Grecia, risultate successivamente contraffatte, mentre ulteriori tre soggetti hanno esibito autorizzazioni per il trasporto di merci in regime internazionale false. I soggetti fermati e denunciati risultavano tutti regolarmente soggiornanti sul territorio italiano.

Oltre a questo per sette delle dieci persone denunciate è scattata anche la sanzione amministrativa per guida senza patente prevista dal Codice della strada che prevede una sanzione pecuniaria da 5.100 euro ed il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Allo stesso modo ai 3 camionisti stranieri denunciati è stata contestata l’attività di autotrasporto internazionale abusiva con sanzione da 4130 euro ed il fermo trimestrale del mezzo pesante.

“I controlli in questione sono stati effettuati su tutto il territorio comunale con particolare attenzione alle principali arterie che collegano Lucca ai comuni limitrofi e ai caselli autostradali, oltre ai viali della circonvallazione – afferma l’assessore alla sicurezza Salvadore Bartolomei – Il fenomeno delle patenti e documenti di circolazione falsificati è in crescita ma i nostri agenti – che ringrazio – hanno acquisito un alto grado di specializzazione in questo campo che ci consente di individuare facilmente i documenti sospetti anche se stranieri. Si tratta di un’attività di grande importanza per la sicurezza di tutti sulle nostre strade”.