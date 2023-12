Lucca, nuovo sito web del Comune per venire incontro alle esigenze dei cittadini

Sarà online a partire dal 29 dicembre il nuovo sito del Comune di Lucca.

La nuova piattaforma è stata presentata oggi (giovedì 28 dicembre) in conferenza stampa: si tratta di un sito rinnovato in ogni sua funzionalità per venire incontro alle esigenze dei cittadini, con un portale servizi all’avanguardia. Alla presentazione sono intervenuti l’assessore Paola Granucci, con delega all’innovazione, ed i tecnici comunali che hanno coordinato lo sviluppo del sito.

La vecchia piattaforma non risultava più aderente alle specifiche AgID (Agenzia Italiana Digitale) e la struttura del sito si reggeva su un CMS (Content Management System) ormai datato. Con le risorse derivanti dal Pnrr è stato possibile realizzare un nuovo sito, che risulti fruibile a tutti i cittadini e che comprenda i sei servizi digitali di base: accesso SPID; protocollazione automatica; verifica stato di avanzamento; gestione della pratica di sicraweb; pagamenti online, se previsti; prenotazioni online, se previste. Il nuovo sito rappresenta inoltre la base per una piattaforma unica, in cui potranno convergere tutti i portali comunali (istituzionali e tematici), con benefici evidenti come la condivisione delle informazioni e la più semplice gestione degli obblighi di legge.

“Il nuovo sito web del Comune di Lucca – ha detto l’assessore all’innovazione Paola Granucci – oltre ad aderire alle più recenti normative in fatto di servizi digitali, rappresenta anche un ulteriore tassello nella costruzione di quel rapporto con l’amministrazione comunale, che sia realmente ed efficacemente al servizio degli utenti, e cioè dei cittadini e delle imprese. La rinnovata interfaccia, semplificata e più accattivante, costituiscono altrettanti elementi che contribuiranno a nostro avviso a migliorare questo rapporto”.

Lo sviluppo complessivo delle piattaforme è durato 12 mesi, tra realizzazione del nuovo sito informativo, del portale servizi, del nuovo portale amministrazione trasparente, oltre ai siti web Intranet ed Informagiovani. Uno sviluppo condotto secondo la nuova filosofia dei siti delle pubbliche amministrazioni, con grafica standard imposta da AgID, una struttura rigida con modalità redazionale, informazione reticolare (e non più ad albero) ed una diversa unità informativa (non più pagina Html, ma documento con multi Tag).

Il nuovo sito istituzionale sarà online da domani mattina, mentre l’attivazione delle funzioni di pagamento e prenotazione saranno disponibili a partire dal mese di gennaio.