LUCCA – Notte Bianca, aperti Museo Cresci per la storia dell’emigrazione e la sezione della mostra di ‘Lucca Biennale Cartasia’ A Palazzo Ducale sabato 27 agosto nell’ambito dell’articolato programma di eventi

Le sale monumentali di Palazzo Ducale aperte fino a mezzanotte per la sezione Indoor di Lucca Biennale Cartasia con biglietto ridotto e visite guidate alla rassegna artistica, mentre la sede del Museo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana sarà aperta al pubblico per l’occasione dalle 21.00 (ingresso gratuito).

La Provincia di Lucca – ente patrocinatore della Notte Bianca 2022 di Lucca in programma sabato 27 agosto organizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia – apre le porte di alcuni spazi di Palazzo Ducale tra cui la della Cappellina di S. Maria della Rotonda con accesso da via Vittorio Emanuele sede del Museo Cresci e le sale monumentali.

Lucca Biennale Cartasia. Per l’occasione la sezione della mostra di arte, architettura e design in carta e cartone è accessibile con un biglietto agevolato a 8 euro.

Nella sezione Indoor, allestita nelle sale Monumentali di Palazzo Ducale (Ademollo, Staffieri, Ammannati, Del Trono), sono esposte le opere che fanno l’uso più creativo ed innovativo della carta e derivati, dove il visitatore, tra varie ed originali tecniche utilizzate, può perdersi fra sculture, quadri, videoarte, performance, fashion, opere di design e molto altro. La rassegna sarà aperta fino al 25 settembre.

Informazioni: 0583-928354; 349 7123926

info@luccabiennale.com

www.luccabiennalecartasia.com

Il museo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana, accoglie un corpus documentario inestimabile tra documenti e fotografie del fenomeno migratorio offrendo al visitatore la possibilità di ripercorre l’esperienza dell’emigrazione italiana attraverso le varie tappe e vicissitudini. Si tratta di un percorso capace di incuriosire il visitatore sia italiano che straniero attraverso filmati storici, documenti, oggetti, manifesti, locandine, lettere, passaporti e biglietti di viaggio dei grandi transatlantici che, nel secolo scorso, trasportavano gli italiani in cerca di fortuna al di là dell’Oceano.

Info: www.museodellemigrazioneitaliana.org

info@fondazionepaolocresci.it – 0583-417483.

Per il programma completo della Notte Bianca 2022 a Lucca www.confcommerciolums.it