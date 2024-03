Firenze, fra tradizione e novità tornano al Parco delle Cascine le Fiere Quaresimali e dell’Ascensione

Anche quest’anno a Firenze l’avvicinarsi della Pasqua sarà scandito dalle Fiere Quaresimali, i mercati straordinari realizzati al Parco delle Cascine nelle quattro domeniche precedenti la domenica di Resurrezione, ovvero nei giorni 3, 10, 17 e 24 marzo 2024, dalle ore 9 alle 19.

A questi appuntamenti tradizionali e amatissimi si aggiungerà domenica 12 maggio, sempre al Parco delle Cascine di Firenze, la Fiera dell’Ascensione, un tempo chiamata “Fiera del grillo”.

In cabina di regia ci sono Confcommercio Firenze-Arezzo e Confesercenti Firenze con i loro sindacati di riferimento degli ambulanti Fiva (Federazione Italiana Venditori su Area Pubblica) e Anva (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti), che per il secondo anno consecutivo hanno ottenuto dal Comune di Firenze il compito di gestire e coordinare le cinque fiere.

Ogni volta saranno presenti oltre 200 banchi dislocati lungo viale Lincoln e piazza Kennedy. Un “serpentone” colorato di quasi un chilometro e mezzo, pronto a conquistare il pubblico a suon di ultime novità e offerte speciali, da scoprire nel vasto assortimento di prodotti esposti, da calzature e abbigliamento a fiori, giocattoli, articoli per la casa, cosmetici, hobby, amici animali e tanto altro.

Non mancheranno i banchi alimentari, da quelli più tradizionali con i Brigidini di Lamporecchio, i salumi toscani, la porchetta o il lampredotto a quelli più esotici con frutta candita, spezie e spuntini golosi, per finire con lo street-food e i piatti pronti da portare via o da gustare in compagnia nell’allegra confusione del mercato.

Al piacere di immergersi in una giornata di shopping all’aria aperta, esplorando tutta la vasta gamma di prodotti, golosità e curiosità offerte dai commercianti, quest’anno si aggiungono alcune novità, soprattutto per i più piccoli.

Nelle quattro domeniche quaresimali (3, 10, 17 e 24 marzo) potranno infatti partecipare al Laboratorio di Architettura per bambini “Da cosa nasce cosa”, voluto da Confcommercio insieme a SOUxFirenze, la scuola di architettura per bambini promossa dall’Associazione Terzo Giardino e realizzata in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino e con il patrocinio del Comune di Firenze e dell’Assessorato alla Cultura.

I laboratori si svolgeranno dalle ore 15 alle ore 17.30 e saranno aperti gratuitamente a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni. A condurre le esperienze saranno il direttore della scuola SOUxFirenze Giovanni Bartolozzi, docente alla facoltà di Architettura di Firenze e co-fondatore dello studio Fabbricanove, insieme al team della scuola composto da Elsa Caracciolo, Matteo Mazzoni, Noemi Policicchio, Massimiliano Ravidà e Federica Trudu.

Ogni domenica saranno affrontate tematiche diverse. Si parte domenica 3 marzo con “La forma dei parchi”, un approfondimento dedicato ai polmoni verdi della città, ricchi di specie animali e vegetali. I bambini saranno anche chiamati a progettarne di nuovi con il gesso colorato. Domenica 10 marzo sarà la volta di “Scoprire la Land Art”, utilizzando gli elementi naturali presenti al Parco delle Cascine per realizzare opere d’arte. Domenica 17 marzo si parlerà invece di “Architetture naturali”, visto che ogni essere vivente sulla terra ha bisogno di una “casa”. I bambini potranno poi costruirne una per gli uccellini. Infine, domenica 24 marzo nel laboratorio intitolato “Le trame della natura” i piccoli impareranno a raccogliere le “impronte digitali” della natura e a scoprirne i segreti nascosti.