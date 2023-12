Lucca, Medaglia della Città per il fotografo subacqueo Guglielmo Cicerchia

“Ho voluto fortemente consegnare la Medaglia della Città di Lucca al nostro concittadino Guglielmo Cicerchia – dichiara il sindaco Mario Pardini – che ci ha reso orgogliosi aggiudicandosi per ben tre volte la Medaglia di Campione del Mondo di Fotografia Subacquea (insieme alla sua assistente Iwona Molsa) nel 2019, 2021 e 2023. E ancora: Guglielmo da diversi anni fa parte del Club Azzurro di Fotografia subacquea FIPSAS, vincendo il Campionato Italiano per Società di Fotografia Subacquea nel 2012, 2014 e 2017.

Nel 2016 si è aggiudicato il primo premio di Categoria Macro nella gara internazionale di Dokdo (piccola isola Koreana da sempre contesa fra Korea e Giappone), nel 2018 ha vinto il Campionato Italiano individuale di Fotografia Subacquea, nel 2022 ha ottenuto il terzo posto nell’Open internazionale di Rab in Croazia (dove assieme al compagno di squadra Visentin ottiene il primo posto nel trofeo per Nazioni).

Ha inoltre ottenuto riconoscimenti in molti altri concorsi nazionali ed internazionali di fotografia subacquea che non citiamo per sintesi.

Nel suo curriculum c’è anche una pubblicazione sull’isola di Bonaire nelle Antille olandesi con la prestigiosa rivista di settore “Mondo sommerso” ed una collaborazione con Folco Quilici e Luca Tamagnini alla celebre collana di libri sulle aree marine protette italiane”.