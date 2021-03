LIVORNO – Servizi per il controllo delle misure anti Covid, responsabilità dei cittadini ma ancora criticità

LIVORNO – Servizi per il controllo delle misure anti Covid, responsabilità dei cittadini ma ancora criticità

In campo Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia Locale per i servizi anti Covid disposti da venerdi a domenica con ordinanza del Questore di Livorno, sulla base di quanto deciso in sede di riunione presieduta dal Prefetto Paolo D’Attilio.

I servizi che hanno coperto le giornate di venerdi, sabato e domenica interessando i maggiori centri della provincia ed hanno portato complessivamente al controllo di 733 persone, 139 attività commerciali controllate ed elevate 4 sanzioni.

Nel complesso di comportamenti improntati alla responsabilità individuale anche in contesti di elevati numeri di persone invogliate dal bel tempo, non sono mancate criticità.

Assembramenti sono stati sciolti e prevenuti presso la spiaggia del sale, sul lungomare della terrazza Mascagni.

All’invito delle FF.OO. hanno risposto con compostezza le persone, tra cui molti giovani.

Purtroppo in due occasioni è stato necessario intervenire con sanzioni amministrative.

Tre giovani minorenni sono stati identificati per la successiva segnalazione all’autorità giudiziaria minorile perché responsabili di una lite con aggressione ad un loro coetaneo.