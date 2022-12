Lucca Magico Natale accende i quartieri della città

Proseguono come da programma le installazioni e le illuminazioni di Lucca Magico Natale (LMN), che si appresta ad accendere anche le periferie della città. Entro domani (giovedì 1 dicembre) saranno infatti illuminate le quattro grandi direttrici esterne alle Mura: Via Catalani e Viale Puccini per il quartiere Sant’Anna, Viale San Concordio e gran parte del quartiere omonimo, Viale Castracani e tutta Via di Borgo Giannotti, con giochi di luce e scenografie che renderanno unica l’atmosfera di queste feste anche nei quartieri.

E’ inoltre in programma per oggi (30 novembre) alle ore 18 l’accensione del grande albero di Natale (oltre 6mt di altezza) posizionato in piazza del Popolo, a Ponte a Moriano, alla presenza dell’assessore Paola Granucci e dei cittadini che desidereranno accorrere.

Lucca si avvicina quindi alle festività con un’atmosfera che avvolge e coinvolge tutta la città, favorendo le attività e le sinergie cittadine, grazie ad un’illuminazione natalizia capace di sintetizzare qualità, risparmio e sostenibilità energetica, valorizzando sia il centro che le periferie, senza pesare sulle tasche delle categorie economiche.

Spopola intanto sui social l’hashtag #LMN22 (Lucca Magico Natale), con le foto delle installazioni del centro storico e l’acronimo identificativo che rientra nel più ampio piano di marketing dell’amministrazione comunale volto a creare un vero e proprio “Brand Lucca”. Sono previste inoltre per il fine settimana nuove installazioni ed inaugurazioni legate a LMN, che l’amministrazione annuncerà nei prossimi giorni.