LUCCA – LuccaBikeEvolution, l’evento il 24, 25 e 26 giugno al Real Collegio

LuccaBikeEvolution sarà un avvenimento annuale che punta a diventare centro di aggregazione di tante associazioni sportive, culturali, amatoriali della provincia di Lucca per arrivare negli anni ad essere un centro di riferimento nazionale per tutto il mondo della bici.

Il sogno e l’impegno per realizzarlo sarà quello di diventare una Copenaghen italiana per la cultura della bici e un punto di riferimento per gli operatori e i produttori di bicicletta. Oltre a diventare un volano per la promozione del territorio. LuccaBike Evolution nasce come idea nel novembre del 2021 e vuole essere un punto d’incontro di tutto il mondo della bici: Passato presente e futuro.

Passato con la realizzazione di una mostra con una ventina di bici da lavoro dei primi anni del 900, con tante bici che testimoniano l’evoluzione, i primi mosquito, le bici da passeggio prima della guerra e subito dopo,le prime mountain bike, l’evoluzionedella bici da corsa .Una Mostra fotografica che ripercorrera’ cinquant’anni di immagini di Lucca e la bici, un museo dei cimeli del passato con maglie caschi scarpette accessori ecc.

Presente: interverranno una ventina di operatori della bici che in altrettanti stand esporranno circa 300 bici con tutte le novità: le bici da corsa ultima generazione, le bici Gravel, le ultimissime mountain bike,le E Bike di tutti i tipi , e poi bici da passeggio, bici per bambino, oltre a accessori vari. Tavole rotonde con esponenti del ciclismo, della salute degli enti.

Futuro: tavole rotonde su tanti temi : La salute e la bici, le innovazioni tecnologiche, le future piste ciclabili, la città più vivibili, le opportunità del turismo con le bici bici, i bambini e la bici.

Lucca Bike evolution vuole essere anche punto di riferimento per tutti:

I bambini: è stato realizzato un concorso fra tutte le scuole primarie della provincia di Lucca: I bambini/e presenteranno elaborati sul tema la bicicletta e primi 100 elaborati che arriveranno saranno esposti nell’area bimbi appositamente attrezzata : Nell’area bimbi verra’ allestita un a piccola pista per prove

Le donne: La sera del 26 giugno a chiusura dell’evento verrà realizzata una sfilata di moda su bicicletta.

Gli sportivi : tutte le novità della bici sia muscolare che e bike –tavole rotonde con campioni del ciclismo e esperti di medicina sportiva, autorità , società e associazioni.

Gli amanti della bici da passeggio e turismo: esposizione di city bike – illustrazione di piste ciclabili