Lucca, la città protagonista su Melaverde con una puntata dedicata alle bellezze del territorio

La troupe di Melaverde, trasmissione di punta del palinsesto Mediaset e dedicata al turismo e alle bellezze del territorio italiano, ha fatto tappa a Lucca per registrare una puntata del programma che va in onda la domenica mattina su Canale 5.

Riflettori puntati sul verde della città e sui numerosi luoghi ideali per passeggiare, andare a corsa, in bici, a cavallo o fare un soft rating sull’acqua. Non solo le Mura in evidenza, ma anche spazi come il parco fluviale, esempio di integrazione tra realtà urbana e ambiente naturale, un luogo che l’amministrazione comunale intende valorizzare e riqualificare con una serie di lavori già programmati per renderlo ancor più fruibile da cittadini e turisti. Grande protagonista anche la ricchezza enogastronomica cittadina, fiore all’occhiello del territorio.

Il girato prosegue con il racconto di alcune storie tipiche del territorio lucchese, declinate sui temi dell’ambiente, della tradizione e dell’artigianato creativo, che caratterizzano il focus del programma ideato da Giacomo Tiraboschi, uno dei più longevi della tv italiana, con ascolti record da anni e picchi fino a tre milioni di spettatori in questa nuova stagione.

A raccontare le storie e gli aneddoti lucchesi, accompagnati da numerose immagini della città e curiosità, sarà Ellen Hidding, nota conduttrice e volto storico della tv italiana. Una narrazione affascinante, tra interviste e immagini inedite, per una Lucca che emerge come città d’arte innovativa e dinamica, con un occhio attento alla sostenibilità e al turismo green. E’ previsto per i prossimi giorni l’annuncio della data di messa in onda della puntata.

“Una vetrina nazionale di assoluto livello per Lucca e le sue bellezze – ha commentato l’assessore al turismo Remo Santini – Siamo orgogliosi di aver collaborato con la redazione di uno dei programmi tv di maggior rilievo per il settore turistico, che ha selezionato la nostra città per un approfondimento esclusivo che darà ulteriore lustro e visibilità a tutto il territorio, accrescendo ancora i trend e i dati che vedono Lucca consacrarsi tra le mete italiane più ambite e ricercate. Questo risultato è il frutto di un attento e costante lavoro dell’ufficio turismo, che tramite una nuova strategia sta dedicando maggiore attenzione e risorse ai rapporti con i media nazionali e internazionali, considerati un fondamentale veicolo di promozione turistica per la città”.