SOCIALE – Tornano le mele della Salute dell’ATT Dal 6 al 16 Ottobre nelle piazze per rafforzare le cure domiciliari oncologiche gratuite

Dal 6 al 16 Ottobre tornano le Mele della Salute dell’Associazione Tumori Toscana per garantire ai malati di tumore di essere curati a casa gratuitamente.

I volontari saranno nelle postazioni di Firenze, Prato e Pistoia per offrire, a fronte di una piccola donazione, le confezioni da 2 kg di mele Royal Gala Marlene® fresche e appena raccolte nelle valli dell’Alto Adige – Südtirol.

Scegliendo le mele ATT sarà possibile consumare un frutto dalle ottime caratteristiche nutrizionali e sostenere chi ha davvero bisogno.

I fondi raccolti durante la campagna della mele saranno destinati a garantire una migliore qualità di vita ai malati di tumore del territorio, garantendo a loro e alle famiglie delle risposte sempre più adeguate ai loro reali bisogni.

“Per tanti consumatori le mele Marlene® sono un simbolo di benessere, oltre che di qualità, gusto e origine – commenta Walter Pardatscher, direttore generale del Consorzio VOG, che riunisce i 4.600 produttori Marlene® – Per questo siamo felici di mettere a disposizione anche quest’anno il frutto dell’impegno dei nostri contadini in favore di un’associazione che ha un impatto così importante sulla vita e sulla salute di molti”.

“Le Mele della Salute è un’iniziativa che raccoglie sempre un grande successo, per questo il contributo di Marlene® è importantissimo per la nostra attività – aggiunge Giuseppe Spinelli, Presidente ATT – Grazie a questa collaborazione portiamo avanti un’importante campagna di raccolta fondi e abbiamo occasione di sottolineare l’importanza di una sana e corretta alimentazione come strumento di prevenzione”.

Per maggiori informazioni sulle postazioni e sulle modalità per ordinare le mele:

www.associazionetumoritoscana.it

ATT Firenze 0552466666

ATT Prato e Pistoia 0574570835

Se si preferisce sostenere i malati di tumore con una donazione è possibile scegliere tra:

– conto bancario: IBAN: IT29 G 03069 02993 100000009831- Banca Intesa

– donazione online sul sito ATT