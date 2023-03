Lucca, In-Habit: pubblicato avviso per assistere animali di affezione di persone in difficoltà Le proposte dei soggetti del terzo settore devono arrivare entro il 14 aprile

Lucca, In-Habit: pubblicato avviso per assistere animali di affezione di persone in difficoltà

L’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso riservato agli enti del terzo settore, per mettere in campo un’attività di accudimento degli animali di affezione di persone anziane o con disabilità.

L’iniziativa rientra nel progetto In-Habit, che prevede una serie di opere sul territorio -come il parco protetto dietro Campo di Marte e le “animal lines”- e una serie di azioni volte a favorire il rapporto fra uomo e animale, finalizzato al miglioramento complessivo della qualità di vita e del benessere inclusivo dei cittadini.

L’amministrazione intende quindi raccogliere le manifestazioni di interesse per realizzare attività di sostegno per persone con disabilità o anziane che vivono a Lucca e che hanno un animale d’affezione di cui però non possono in un determinato periodo prendersi cura oppure che hanno difficoltà a farlo. Questi interventi potranno svolgersi anche con la presenza dei proprietari degli animali.

Le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione per l’esecuzione delle attività di progetto ammontano ad € 20.000,00 al netto delle coperture assicurative per i volontari impegnati nelle attività progettuali, i cui costi sono a carico del Comune di Lucca.

Possono partecipare tutti gli enti del Terzo Settore (ETS) iscritti nel RUNTS, le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e le Organizzazioni di Volontariato (ODV) iscritte nei previgenti registri che non hanno completato il percorso di trasmigrazione nel RUNTS, le ONLUS iscritte nell’Anagrafe dell’Agenzia delle Entrate.

I suddetti enti devono inoltre prevedere nel proprio statuto lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

interventi e servizi sociali ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore;

interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali;

organizzazione e gestione di attività ricreative di interesse sociale;

Possono comunque partecipare, a prescindere dall’attività di interesse generale prevista nello statuto, le imprese sociali aventi i requisiti di cui all’art. 2, commi 4 e 5 del d. lgs. 112/2017.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate per entrambi gli avvisi al Comune di Lucca entro il 14 aprile 2023 al seguente indirizzo: comune.lucca@postacert.toscana.it , oppure consegnate al protocollo del Comune, indicando anche in questo caso come destinatario il Comune di Lucca – Servizio di Staff A – ufficio Acquisizione risorse finanziarie.