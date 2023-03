Lucca Gustosa, una settimana al via: il calendario si arricchisce con la presenza della chef Federica Continanza Anche i castanicoltori della lucchesia saranno protagonisti delle degustazioni in Piazza Anfiteatro con assaggi di farine e necci

Si arricchisce ulteriormente il calendario di Lucca Gustosa, la nuova rassegna lanciata dall’amministrazione comunale, dedicata ai sapori e alle prelibatezze tipiche del territorio, che a una settimana dal via vede l’ufficialità di nuove, prestigiose presenze. Una iniziativa molto attesa, ripresa anche dai media nazionali, che sabato 11, domenica 12 e lunedì 13 marzo trasformerà i luoghi più rappresentativi del centro storico in un grande palcoscenico per la cultura enogastronomica e non solo.

La suggestiva location di piazza Anfiteatro sarà al centro degli eventi di Lucca Gustosa, con degustazioni di prodotti di eccellenza del territorio che si avvicenderanno nei giorni di sabato 11 e domenica 12 marzo. Grandi protagonisti farro, zuppa, miele, formaggi e salumi e castagne, con l’associazione Castanicoltori della lucchesia che ha annunciato la propria presenza con assaggi di farine e necci. E per domenica 12 è ufficiale la partecipazione anche della celebre chef Federica Continanza, specializzata in cucina vegana, vegetariana e grande sostenitrice del connubio tra innovazione e tradizione. Sempre domenica, alle ore 17, è in programma anche l’attesissima dimostrazione di intaglio dello chef decoratore Claudio Menconi, guru a livello nazionale nell’ambito della cucina decorativa che sarà presente durante tutta la giornata.

Confermata la presenza degli Sbandieratori di Sant’Anna, che sabato 11 marzo si esibiranno nelle tre principali piazze protagoniste di Lucca Gustosa: piazza Napoleone, piazza San Michele e piazza Anfiteatro.

Nella suggestiva location del Real Collegio è invece in programma l’appuntamento con la 22esima edizione di Anteprima Vini, domenica 12 e lunedì 13 marzo: oltre 600 etichette in degustazione per un viaggio attraverso le cinque province bagnate dal mar Tirreno, con la direzione artistica dell’associazione Grandi Cru della Costa Toscana. Nell’ambito di Anteprima Vini sarà presentata inoltre la già annunciata edizione Zero di “CONDI_MENTI”, con la direzione artistica degli chef Cristiano Tomei e Damiano Carrara, per un evento in cui la tavola sarà luogo d’incontro, conoscenza e divertimento verso la scoperta di esperienze e abbinamenti inusuali e sorprendenti.

Anche la Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest, in occasione della prima edizione di Lucca Gustosa, ha voluto sensibilizzare i luoghi della cultura tramite un programma di iniziative chiamato Arte&Cibo: tesori da gustare, con visite guidate a tema, convegni e organizzando, contestualmente, dei momenti di degustazione e promozione dei prodotti enogastronomici tipici del territorio, in collaborazione con le associazioni di categoria e l’Associozione Strade del Vino e dell’Olio Lucca Montecarlo Versilia.

Manifatture Sigaro Toscano sarà protagonista sabato e domenica con Lounge Club Amici del Toscano, uno spazio allestito nel loggiato di Palazzo Pretorio per due giorni di incontri, dibattiti, cultura e ricreativo. Piazza Napoleone ospiterà invece domenica 12 marzo, da mattina a sera, un mercato di prodotti tipici, con circa 30 banchi presenti, coordinati da Coldiretti, Confartigianato e CNA.

Le visite guidate ed il programma completo sono consultabili sul sito www.turismo.lucca.it