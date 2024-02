Lucca, con Back to The Style la street dance invade le strade

Torna a marzo Back to The Style: Lucca si prepara all’invasione della street dance che quest’anno porterà lo spettacolo nelle vie e nelle piazze della città. L’evento è organizzato da Emozione Danza e inserito nel calendario Vivi Lucca. Sono già 22 le nazionalità iscritte. Quest’anno le vie della città faranno da cornice a showcase live e piazza San Michele nel pomeriggio di giovedì 7 marzo si animerà con uno spettacolo gratuito per tutta la cittadinanza.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, questa mattina (26 febbraio) in sala degli Specchi di palazzo Orsetti, sono intervenuti: per l’amministrazione comunale l’assessore alla cultura Mia Pisano e l’assessore allo sport Fabio Barsanti, il presidente del Real Collegio Francesco Franceschini, Riccardo Puglisi in rappresentanza del circuito Dance Plus e di BPER banca, gli organizzatori Fabio Marcucci e Mattia Capozzi.

Back to The Style si svolgerà dal 7 al 10 marzo, una giornata in più rispetto all’edizione del 2023, nelle sale del Real Collegio, nella nuova palestra Ducale Maria Luisa, al teatro San Girolamo e nelle piazze della città. L’evento dedicato alla Street Dance e alla sua cultura è giunto alla 12esima edizione: la prima nel 2011 a Porcari in provincia di Lucca, per poi spostarsi nel 2015 a Pisa, al Palazzo dei congressi e, dopo la pandemia, tornare nella città natale ottenendo un successo senza precedenti.

Durante la scorsa edizione Lucca ha ospitato personalità fondamentali della street dance: LES TWINS, celebrità mondiali protagonisti di film come “MAN IN BLACK III”, musical “CATS”, ballerini e coreografi dei concerti di BEYONCE e MADONNA, vincitori della trasmissione WORLD OF DANCE con JENNIFER LOPEZ e NEYO. Quest’anno sono già 22 le Nazioni iscritte: fra le altre Cina, Giappone, Svezia, Ucraina, Francia, Kazakistan, Stati Uniti, Inghilterra, Spagna, Slovenia, Belgio, Germania, Austria, Slovacchia, Estonia , Romania, Slovenia.

Oltre ai workshop, veri corsi di formazione con insegnanti di fama mondiale, sarà in scena una Battle (gara free style ‘uno contro uno’) e il concorso coreografico dove le “CREW” da tutta Europa si affronteranno come ogni anno tornando a gareggiare su quello che ormai è riconosciuto come uno dei palchi più prestigiosi d’Europa. Un palco d’eccezione in una cornice perfetta che offre la città di Lucca con la palestra Ducale Maria Luisa, una location di qualità dove i ballerini potranno esprimersi al meglio. Per la seconda volta andrà in scena la Creative Zone, un palcoscenico dedicato alle compagnie di danza, ai gruppi emergenti e professionisti, italiani e stranieri, che desiderano far conoscere la propria arte con un breve show o una creazione di qualsiasi stile e disciplina artistica .

Le novità dell’edizione 2024. Poiché Emozione Danza e amministrazione comunale intendono incoraggiare la partecipazione all’evento da parte delle persone con minori opportunità e favorire l’avvicinamento di nuove fasce di pubblico, in particolare dei giovani, in collaborazione anche con le scuole superiori della piana, giovedì 7 marzo si terranno 3 spettacoli (mattino, pomeriggio e sera) al Teatro San Girolamo completamente gratuiti: basterà prenotarsi sul sito www.backtothestyle.it. Inoltre, poiché il 2024 è un anno importante per la danza, dal momento che per la prima volta nella storia le Olimpiadi in programma a Parigi coinvolgeranno la disciplina della Break Dance, sarà organizzato il Walking Dance Tour, con le le vie della città che faranno da cornice a showcase live con ballerini provenienti da tutta Italia, e piazza San Michele nel pomeriggio di giovedì 7 marzo si animerà con uno spettacolo gratuito per tutta la cittadinanza.

Grande conferma è invece la collaborazione con uno dei marchi più famosi al mondo: Red Bull. Back to the style sarà infatti l’unico evento Italiano ad ospitare 8 dei migliori ballerini street dance italiani scelti da Red Bull, che daranno vita ad una showcase sabato 9 marzo al Real Collegio. Inoltre Red Bull selezionerà proprio al Back to the style un Dancers che parteciperà alle battle, per farlo entrare nella top 8 che parteciperà alla Finale Italiana Red Bull Dance Your Style in programma a luglio.

Back to the Style è inserito nel circuito Dance Plus (www.danceplus.it) che conta ad oggi 13 tra i migliori eventi italiani di street dance. Back to The Style è stata inserita dall’amministrazione Pardini fra gli eventi del Vivi Lucca e ha ottenuto il patrocinio dal Comune di Lucca, Provincia di Lucca e Regione Toscana. Back to The Style è entrato a far parte degli eventi di rilevanza nazionale e internazionale ottenendo il patrocinio e un contributo da parte del Ministero per Sport e i giovani. Main sponsor della manifestazione è BPER Banca.

Main Partners sono: Red Bull, Libertas, Agenzia Assicurativa Benedetti, Viola rasatura pelli srl. Partners locali e regionali: Tag chimica srl, Il puma srl, Conceria Bertini Franco, Arcobaleno srl, Lami sas, Begy color srl, Anselmi Franco srl, Roberto Talini, SottovuotoColosseo Srl, Fracol srl . Hotel convenzionati e partners: Hotel San Marco, Hotel Ilaria, Hotel San Luca Palace, Hotel Rex, Hotel Napoleon, Hotel La Luna, La terrazza di Via Elisa, San Martino e Diana Hotel, Residenza Fillanfi e Palazzo Busdraghi. Ristoranti Lucca: Inpasti e Gli Orti di via Elisa. Negozi Lucca: Under Town e Gigolo Void.