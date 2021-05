FIRENZE – Cade albero sulle auto in sosta, nessun ferito

Firenze – La giornata di ieri, domenica 2 maggio, è stata caratterizzata da un forte vento che ha creato disagi e qualche danno: i Vigili del fuoco sono intervenuti in più punti della città per alberi e rami caduti a terra.

In particolare, un albero di grosse dimensioni è caduto in via Giovanni da Montorsoli, intoro alle 17:30 di ieri pomeriggio, schiacciando 3 auto che erano in sosta. Per fortuna non ci sono stati feriti, ma è stato necessario l’intervento di una autogru per rimuovere la pianta e far riprendere la normale viabilità.