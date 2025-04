Lucca, aumentano i fondi per il Bonus Animali: 8.000 euro stanziati per il 2025

L’amministrazione comunale di Lucca conferma e rafforza il proprio impegno nelle politiche di tutela degli animali e di supporto alle famiglie con il rinnovo del Bonus Animali anche per il 2025, stanziando un fondo di 8.000 euro per il rimborso delle spese veterinarie sostenute per cani e gatti. La giunta ha infatti approvato la nuova edizione del contributo a fondo perduto, destinato a sostenere le spese veterinarie dei proprietari di animali d’affezione in condizioni di difficoltà economica.

“Questa misura rappresenta un aiuto concreto per le famiglie lucchesi e un segnale forte della nostra attenzione al benessere degli animali” – dichiara l’assessore alle politiche animali Cristina Consani. “L’incremento delle risorse disponibili dimostra la volontà dell’amministrazione di consolidare le politiche di tutela degli amici a quattro zampe e di contrasto al randagismo. E’ infatti nostra volontà – prosegue – continuare a sviluppare campagne di sensibilizzazione a supporto degli animali e in questo caso promuovere misure a sostegno delle famiglie per garantire cure agli amici a quattro zampe. L’erogazione di risorse finanziarie su apposita richiesta, sarà infatti finalizzata a concedere un rimborso parziale o totale alle spese sostenute dalle stesse per il benessere dei propri animali d’affezione”.

Il Bonus Animali, introdotto nel 2023 e confermato per il 2024, si è rivelato un efficace strumento di supporto per le famiglie con animali domestici. Gli uffici comunali competenti predisporranno quindi adesso l’avviso pubblico ed i successivi adempimenti tecnico-amministrativi propedeutici all’erogazione dei contributi finanziari previsti nella linea d’azione. Gli interessati potranno consultare tutte le informazioni nella sezione “Bandi e Avvisi” del sito ufficiale del Comune di Lucca (www.comune.lucca.it).

Con questo nuovo stanziamento, l’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno nella promozione del benessere animale, confermando la volontà di affiancare i cittadini e di incentivare la cura responsabile degli animali d’affezione.