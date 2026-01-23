Lucca, all’Informagiovani un incontro informativo su Formazione scuola-lavoro

Giovedì 29 gennaio alle ore 15:30, all’Informagiovani di via delle Trombe, si terrà un incontro dedicato alle attività di “Formazione scuola-lavoro” presso gli uffici del Comune. Si tratta di un incontro pubblico gratuito rivolto a studenti e studentesse delle classi terze e quarte delle scuole superiori e ai docenti referenti per la formazione scuola-lavoro (ex PCTO).

L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, è dedicata alla presentazione delle opportunità di svolgimento della formazione scuola-lavoro presso l’Informagiovani e altri uffici del Comune di Lucca. I percorsi proposti riguardano in particolare i settori della biblioteca, della cultura, della demografia e del personale. Nel corso dell’incontro saranno presenti operatori e referenti dei diversi uffici comunali, che illustreranno le attività e le mansioni previste per gli studenti, offrendo un’occasione di orientamento e approfondimento sui percorsi formativi attivabili all’interno dell’amministrazione comunale.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare l’Informagiovani del Comune di Lucca tramite WhatsApp al numero 333 3735977, telefonicamente allo 0583 442319 o via email all’indirizzo informagiovani@comune.lucca.it.