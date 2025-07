Lucca, al via la campagna di Comune e Sistema Ambiente per i turisti sulla differenziata

Un’informazione chiara, accessibile e diffusa capillarmente per aiutare i turisti a rispettare Lucca e le sue regole sulla raccolta differenziata: è questo l’obiettivo della rinnovata campagna estiva promossa da Comune di Lucca e Sistema Ambiente, che punta a sensibilizzare i visitatori della città nel periodo dell’anno con il maggior afflusso di presenze.

Per l’intera stagione estiva, tutto il materiale informativo – già disponibile in più lingue – verrà infatti stampato e distribuito nei principali luoghi di ritrovo cittadini, oltre 1700 strutture tra ristoranti, hotel e B&B, ma anche nei centri di accoglienza turistica, nei musei e nei principali luoghi d’interesse. La versione digitale sarà invece consultabile sul sito www.turismo.lucca.it, portale ufficiale dell’accoglienza turistica della città, frequentatissimo e con accessi da tutto il mondo.

L’iniziativa, che prosegue il percorso avviato lo scorso anno con l’importante collaborazione e supporto del Rotary e la distribuzione del fumetto di “Gino il piccione”, rafforza l’impegno del Comune e di Sistema Ambiente a promuovere comportamenti corretti e consapevoli anche tra i turisti, affinché possano godere della bellezza della città contribuendo attivamente alla sua tutela.

Questa azione si inserisce in una strategia più ampia che riconosce nel turismo un fattore sempre più rilevante per il territorio, capace di generare valore economico, culturale e sociale. Alla luce della crescita costante dei flussi turistici verso Lucca, soprattutto nei mesi estivi, l’amministrazione comunale e Sistema Ambiente hanno ritenuto fondamentale adeguare i servizi e l’informazione ambientale per garantire standard sempre più elevati di vivibilità e decoro urbano.

«Come amministrazione comunale – sottolinea Remo Santini, assessore al turismo – vogliamo continuare a coniugare accoglienza e sostenibilità. Aiutare i turisti a comprendere le modalità di conferimento corretto dei rifiuti è un gesto semplice, ma fondamentale per rispettare e preservare l’identità della nostra città».

«Siamo convinti – aggiunge Sandra Bianchi, presidente di Sistema Ambiente – che anche l’informazione rivolta ai visitatori debba essere curata e aggiornata, perché ogni persona può fare la differenza. Per questo abbiamo voluto rafforzare la campagna estiva, portandola direttamente nei luoghi in cui si concentrano i flussi turistici e sul sito turistico ufficiale del Comune. L’educazione ambientale passa anche da questi importanti fattori informativi».

“Siamo davvero contenti – dichiara Nicola Giannecchini, presidente Rotary Lucca – di vedere proseguire questo progetto, nato nell’annata rotariana 2023-2024, grazie alla sensibilità del past president Giuseppe Lunardini e all’impegno del socio Marco Martinelli. Un ringraziamento va al fumettista BIGO, al Comune di Lucca e a Sistema Ambiente che hanno accolto e sviluppato l’idea, trasformandola in una campagna capace di avvicinare turisti e cittadini alle buone pratiche della raccolta differenziata. Come Rotary Club di Lucca crediamo che iniziative come questa, concrete e ben radicate sul territorio, rappresentino un modo efficace per contribuire a una città più pulita e accogliente.”

L’iniziativa si affianca alle numerose attività promosse dall’amministrazione comunale e Sistema Ambiente durante l’anno per promuovere la raccolta differenziata tra i cittadini e le nuove generazioni, con l’obiettivo comune di una Lucca sempre più pulita, accogliente e sostenibile.