Livorno, un incontro con Vannino Chiti sui temi del presidenzialismo e dell’autonomia

Vannino Chiti sarà mercoledì 14 dicembre alle ore 18 00 all’ex cinema Aurora in via Ippolito Nievo, ingresso libero.

Un incontro su due temi al centro del dibattito politico e culturale: presidenzialismo e autonomia differenziata.Il presidenzialismo è un sistema costituzionale che prevede l’elezione del presidente della Repubblica a suffragio universale e che attribuisce una larga autonomia rispetto al potere legislativo, tema di ampio respiro sulla costituzione del potere nelle attuali democrazie parlamentari. L’autonomia differenziata riguarda il sistema delle deleghe e delle competenze delle regioni in particolare nel settore dei servizi (sanità, scuola, trasporti, ecc..). Tali questioni assumono particolare rilievo in riferimento al dettato costituzionale e all’unitarietà delle politiche della nazione, in riferimento al tema della decentralizzazione dei poteri.

Vannino Chiti (Pistoia, 26 dicembre 1947) è un politico italiano, presidente della Regione Toscana dal 11 gennaio 1992 al 18 maggio 2000, Ministro per le riforme istituzionali e i rapporti con il Parlamento dal 17 maggio 2006 al 8 maggio 2008 nel governo Prodi II, vicepresidente del Senato della Repubblica dal 2008 al 2013.