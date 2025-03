Livorno, incontro Ente Bilaterale del Turismo Toscano per la programmazione del 2025

Martedì 11 marzo, presso la sede di Confcommercio Provincia di Livorno, si è tenuto un incontro istituzionale tra il Comitato di Gestione del Centro Servizi di Livorno, il Presidente dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano Federico Pieragnoli, il Vicepresidente dell’EBTT Alessandro Gualtieri, la Coordinatrice per la parte datoriale di FIPE-Confcommercio Livorno Lucia Bonanni e la Coordinatrice della parte sindacale nel Consiglio del Centro Servizi di Livorno Sabina Bardi. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto, finalizzata alla definizione della programmazione di iniziative e servizi che l’Ente offrirà nel corso del 2025.

“La filiera turistica costituisce uno dei settori più dinamici e strategici per l’economia italiana, pur presentando un elevato grado di complessità. Tale complessità deriva dal coinvolgimento di una pluralità di attori e dalla necessità di rispondere a esigenze eterogenee, che spaziano dalle politiche pubbliche alla gestione delle risorse umane, dalla sostenibilità ambientale alla valorizzazione e promozione del territorio” – sottolinea Lucia Bonanni, coordinatrice per la parte datoriale di Fipe- Confcommercio Livorno.

Un impegno condiviso anche da Sabina Bardi, coordinatrice della parte sindacale nel Consiglio del Centro Servizi di Livorno, che sottolinea: “Il turismo rappresenta un settore fondamentale per l’economia, ma al contempo si caratterizza per una particolare fragilità, legata alla precarietà occupazionale, alla stagionalità e alle significative disomogeneità nelle condizioni di lavoro. In qualità di organizzazione sindacale, all’interno dell’ente bilaterale, operiamo affinché il comparto diventi sempre più inclusivo e sicuro, garantendo ai lavoratori stabilità contrattuale, retribuzioni adeguate e diritti ben definiti. Non possiamo inoltre trascurare due tematiche di primaria importanza: la sicurezza sul lavoro e la sostenibilità, che devono essere affrontate con serietà e responsabilità condivisa. La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori deve rappresentare una priorità assoluta, soprattutto in un settore caratterizzato da ritmi di lavoro intensi e dalla pressione legata all’afflusso turistico, che espongono il personale a rischi concreti.”

Sulla stessa linea si collocano le dichiarazioni del Presidente e del Vicepresidente dell’Ente Bilaterale Turismo Toscano, Federico Pieragnoli e Alessandro Gualtieri, i quali evidenziano: “Il nostro obiettivo primario è favorire il dialogo e la collaborazione tra le parti sociali, le istituzioni, le imprese e i lavoratori del settore turistico. L’Ente Bilaterale svolge un ruolo strategico nella costruzione di sinergie tra questi attori, promuovendo la formazione continua e sviluppando soluzioni condivise per affrontare le sfide quotidiane del comparto. Mettiamo a disposizione programmi di aggiornamento professionale dedicati sia ai lavoratori che agli imprenditori, incentivando un confronto costruttivo tra le parti sociali. È essenziale riconoscere che imprenditori e lavoratori possono avere esigenze differenti; tuttavia, un autentico progresso può derivare solo dalla cooperazione e dal rispetto reciproco.”

Per maggiori informazioni e per accedere ai servizi gratuiti offerti dall’Ente Bilaterale Turismo Toscano, è possibile contattare la Segreteria del Centro Servizi di Livorno:

– Tel: 0586 1761057

– Email: livorno@ebtt.it