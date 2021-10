LIVORNO – I ragazzi della scuola media di Bibbona alla scoperta della Macchia della Magona

Iniziate le uscite didattiche all’interno della Macchia della Magona e dedicate ai ragazzi della scuola media Cielo d’Alcamo di Bibbona.

La Macchia è un’area protetta boschiva di circa 1600 ettari all’interno della quale è stata creata una rete di sentieri ed aree attrezzate per la fruizione turistica: il luogo ideale per svolgere attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale grazie alla possibilità per i ragazzi di stare in un ambiente naturale.

Le uscite, tutte da svolgersi in orario scolastico, saranno a tema ed organizzate come segue:

un’uscita dedicata alla conoscenza della Macchia e della storia dei lavori che vi si sono svolti: il taglio del bosco, la cottura del carbone, la vita alla macchia;

una dedicata all’orientamento in ambiente naturale;

un’altra sarà dedicata alla conoscenza delle principali caratteristiche della macchia mediterranea e alla sperimentazione del tiro con l’arco in ambiente naturale.

L’attività di ‘Outdoor education’, promossa dall’amministrazione comunale, organizzata dagli insegnati della scuola media in collaborazione con i Viaggiatori Lenti, si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19 e particolare attenzione sarà dedicata alla sanificazione delle strumentazioni che eventualmente saranno usate dai ragazzi.