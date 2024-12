Livorno, accordo tra istituzioni scientifiche per studi e ricerche sull’Isola di Gorgona

Approfondire le conoscenze geologiche, mineralogiche e naturalistiche dell’Isola di Gorgona è l’obiettivo dell’accordo sottoscritto dal Museo di Storia naturale della Provincia Livorno, il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa e il Gruppo Geo-Mineralogico Livornese APS.

I contenuti dell’intesa sono stati presentati nei giorni scorsi da Antonio Borzatti, conservatore del Museo del Mediterraneo; Luca Pandolfi, direttore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa; Elena Bonaccorsi, direttrice del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa; Riccardo Torri, presidente del Gruppo Geo-Mineralogico Livornese APS.

“La scelta di approfondire gli studi su Gorgona- hanno sottolineato i firmatari – tiene conto della particolare conformazione rocciosa dell’isola, che rappresenta un vero e proprio unicum nell’Arcipelago toscano. Gorgona, infatti, è come un pezzo di Appennino in mezzo al mare, una peculiarità ben rappresentata dal quadro geologico delle rocce che la compongono. Per questo merita una maggiore attenzione sia dal punto di vista scientifico, sia in termini di salvaguardia ambientale e valorizzazione degli aspetti divulgativi ai fini scientifici”.

L’accordo definisce il quadro di attività e di collaborazione tra tutti i soggetti aderenti che riguardano, in particolare, lo scambio di informazioni scientifiche e la stesura di progetti comuni finalizzati alla effettuazione di ricerche sull’isola.

Inoltre, è prevista la possibilità di effettuare tirocini, tesi universitarie e tirocini post-laurea in collaborazione tra le parti, nonché di favorire altre collaborazioni in ambito didattico e scientifico. A questo proposito, saranno incoraggiati gli scambi inerenti lo sviluppo di sinergie nel campo dell’analisi e dell’interpretazione di dati geologici e mineralogici.

Infine, saranno promosse attività di divulgazione scientifica, svolte anche tramite escursioni aperte alla cittadinanza e agli studenti delle scuole secondarie superiori.