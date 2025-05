Linkin Park, nel 2026 un unico grande concerto in Italia alla Visarno Arena di Firenze

I Linkin Park arrivano in Italia con un unico grande evento venerdì 26 giugno alla Visarno Arena di Firenze. Lo show dei Linkin Park a Firenze sarà l’unico concerto in Italia del 2026, a distanza di un anno dall’unica data italiana del 2025 ad I-Days Milano il 24 giugno, che ha registrato il sold out in tempi record.

Il tanto atteso ritorno della band è iniziato con il nuovo album “From Zero”, uscito il 15 novembre 2024. La versione deluxe dell’album, contenente tre brani inediti e cinque dal vivo, ha riportato l’album al #1 in Germania e in classifica in tutto il mondo. Anche in Italia è rientrato in TOP20.

La band ha notevolmente esteso e ampliato il disco originale che ha conquistato le classifiche con tre brani nuovi, tra cui l’ultimo “Let You Fade”.

“Up From The Bottom” ha dato il via a questo capitolo deluxe. Entrata nella Top 5 delle radio alternative e rock, ha raccolto 42 milioni di stream su Spotify e 22 milioni di visualizzazioni su YouTube per il video musicale.

Dopo gli indimenticabili show in ogni parte del mondo, dal Messico a Tokyo, Jakarta e oltre, il From Zero World Tour, prodotto da Live Nation, è attualmente in corso negli Stati Uniti. Il prossimo appuntamento è con i LINKIN PARK, che saranno headliner e infiammeranno il Kick Off Show della finale di UEFA Champions League presentato da Pepsi® e UC3 il 31 maggio alla Munich Football Arena. Da lì, il tour continuerà con il tutto esaurito allo stadio di Wembley a Londra, allo Stade de France a Parigi e al TD Garden di Boston, dove è stata aggiunta una seconda data il 31 luglio a causa della grande richiesta. Questo enorme viaggio globale li porterà fino alla fine dell’anno, concludendosi l’11 novembre a Brasilia, in Brasile. Gli ospiti speciali Spiritbox, AFI, Architects, Grandson, Jean Dawson, JPEGMAFIA e PVRIS si uniranno a loro in alcune date. Per conoscere l’itinerario completo confermato e acquistare i biglietti, visitare il sito https://linkinpark.com/tour

Gli spettacoli continuano a ricevere consensi. City Beat Cincinnati ha raccontato il set da headliner della band davanti a 100.000 fan al Sonic Temple di Columbus, OH, che ha registrato il tutto esaurito. Substream Magazine ha commentato così: “La reazione dei fan alla nuova formazione e al ritorno è stata più che accettabile. L’hanno adorata! È stato come se la band non avesse saltato un colpo. Anche se Chester è mancato, i fan sembravano abbracciare Emily Armstrong e alcuni ritengono che questa sia stata la migliore performance dell’intero festival”. Il News & Observer ha elogiato lo show di Raleigh, scrivendo: “La Armstrong ha usato la sua voce e la sua dinamica presenza sul palco, compresi i suoi growl, urla perforanti… per incorporarsi nella forza trainante della band nel suo complesso”.

FROM ZERO, vincitore del premio “Album rock dell’anno” agli iHeartRadio Music Awards di quest’anno, ha sfornato una serie di successi dal suo debutto nel 2024. “The Emptiness Machine” è diventata “la più grande canzone rock del 2024” e ha trascorso 15 settimane al primo posto della Rock & Alternative Airplay Chart di Billboard. L’inno successivo, “Heavy Is The Crown”, ne ha seguito le orme raggiungendo il primo posto nella stessa classifica. FROM ZERO si è piazzato al primo posto nelle classifiche di 14 paesi. Negli Stati Uniti, l’album ha esordito al n. 2 della Billboard 200 e al n. 1 di sei classifiche Billboard: Top Rock & Alternative Albums, Top Rock Albums, Top Alternative Albums, Top Hard Rock Albums, Vinyl Albums e Indie Store Album Sales. Inoltre, il disco ha riscosso ampi consensi da parte di riviste come VULTURE, The Guardian, KERRANG!, NME, Associated Press, USA Today e altre ancora. Come riportato da Billboard, i LINKIN PARK sono stati l’unico gruppo rock a superare i 2 miliardi di stream annuali nel 2024.

I LINKIN PARK sono diventati una forza musicale innovativa e sono uno degli artisti più amati degli ultimi vent’anni. Il loro debutto, Hybrid Theory, certificato diamante dalla RIAA, si è distinto come il “debutto più venduto del 21° secolo”, mentre l’importante album sophomore Meteora ha raggiunto il primo posto nella Billboard Top 200 prima di diventare 8 volte platino negli Stati Uniti. Le vendite mondiali dell’intero catalogo della band superano i 100 milioni e, tra i numerosi riconoscimenti e onorificenze, hanno ottenuto 2 GRAMMY® Awards, 6 American Music Awards, 4 MTV VMA Awards, 10 MTV Europe Music Awards e 3 World Music Awards. Hanno fatto il tutto esaurito negli stadi di tutto il mondo, sono stati headliner dei più grandi festival a livello globale e sono rimasti la prima e unica rock band occidentale a suonare in un tour di cinque stadi in Cina. One More Light del 2017 ha segnato il loro quinto debutto al numero 1 della Billboard 200. Nel 2020, la band ha celebrato il suo rivoluzionario album di debutto, Hybrid Theory, pubblicando un cofanetto super deluxe completo per il 20° anniversario che contiene il singolo “In The End”, certificato diamante RIAA. Nel 2023, la band ha pubblicato Meteora 20th Anniversary Edition, che ha raggiunto la vetta delle classifiche e contiene la canzone inedita “Lost”. Il singolo, carico di emozioni, è stato originariamente registrato durante le sessioni per il loro secondo album in studio Meteora (2003) e subito dopo la sua pubblicazione nel 2023, “Lost” ha raggiunto il primo posto nelle radio alternative e rock. Il 2024 segna l’uscita del loro primo greatest hits Papercuts, con il brano “Friendly Fire” che raggiunge la vetta delle classifiche Alternative e Rock. Il 5 settembre la band è tornata trionfalmente in cima alle classifiche con “The Emptiness Machine”, che è esplosa come canzone rock numero 1 nel Paese e la più grande canzone rock del 2024. Ha scalato rapidamente il primo posto sia nella Billboard Mainstream Rock Airplay Chart che nella Alternative Airplay Chart. In totale, la band ha ottenuto ben 13 posizioni al numero 1 di quest’ultima classifica (la seconda più alta nella storia), di cui tre negli ultimi diciotto mesi. I LINKIN PARK hanno pubblicato l’ottavo album in studio From Zero il 15 novembre per Warner Records, raggiungendo ancora una volta la vetta delle classifiche di tutto il mondo e superando il miliardo di streaming. La band ha sempre dato priorità alla beneficenza e alla buona volontà nel tentativo di rendere il mondo un posto migliore, contribuendo a raccogliere milioni nel corso degli anni per le vittime di disastri naturali. Oggi, l’impronta dei LINKIN PARK sulla musica e sulla cultura continua a espandersi e a ingrandirsi.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 9.00 di mercoledì 4 giugno. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 9.00 di venerdì 6 giugno su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.