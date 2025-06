Le Misericordie della Toscana al servizio dei pellegrini al santuario della Verna

Un’esperienza di servizio al santuario della Verna. La Federazione delle Misericordie della Toscana in sinergia con il coordinamento delle Misericordie di Arezzo ha rinnovato un progetto che, nei mesi da giugno a ottobre, è finalizzato ad allestire una Postazione di Emergenza Territoriale per garantire pronta assistenza ai bisogni sanitari dei pellegrini. L’iniziativa vedrà coinvolti anche i volontari della Misericordia di Bibbiena che, da sempre impegnati in risposta ai bisogni del territorio, porteranno il loro contributo per garantire la continuità del servizio con professionalità, spirito di accoglienza e rinnovata attenzione verso il prossimo.

La Postazione di Emergenza Territoriale prevede la presenza di un’ambulanza con personale competente, tutti i giorni con orario dalle 8.00 alle 20.00, andando a garantire un intervento immediato per ogni necessità di salute dei visitatori del santuario nel periodo più caldo e affollato dell’anno. Il servizio coinvolgerà volontari delle Misericordie di tutta la Toscana in possesso di attestati di livello avanzato e di guida dei mezzi di soccorso in emergenza che, dopo aver fornito la disponibilità, verranno coordinati dalla federazione regionale e potranno alloggiare gratuitamente in un appartamento a poca distanza dalla Verna, potendo così vivere una vera e propria “vacanza di servizio” in un clima di spiritualità e di fratellanza insieme alla comunità francescana. Per ottenere informazioni è possibile scrivere una mail a gentealserviziodellagente@misericordie.org.