L’Appennino Bike Tour Festival fa tappa in Casentino

L’Appennino Bike Tour Festival arriva in Casentino. La tappa toscana della pedalata ecologica che unisce l’Italia attraverso la dorsale appenninica è in programma sabato 28 giugno a Corsalone, nel Comune di Chiusi della Verna, che diventerà il fulcro di una giornata di sport, sostenibilità e valorizzazione del territorio attraverso un ricco programma di iniziative per cittadini e cicloturisti di tutta la penisola. Il progetto dell’ABT Festival è nato in seguito all’installazione della segnaletica turistica dell’Appennino Bike Tour, la ciclovia che attraversa l’Italia da nord a sud per oltre tremila chilometri, concretizzando un progetto dove la bicicletta diventa occasione di incontro, scoperta e condivisione tra borghi, parchi naturali e tradizioni locali.

“Chiusi della Verna”, riporta la presentazione sul portale del festival, “è un punto di riferimento per chi cerca spiritualità, storia e contatto profondo con la natura”. Il programma prenderà il via alle 8.30 con l’apertura del villaggio e la consegna dei pettorali per la pedalata cicloturistica con partenza alle 10.30 e con ristoro a Sarna a cura dell’associazione produttori Valteggina, poi sono previste le prove gratuite di e-bike, l’esposizione delle principali realtà ciclistiche del Casentino e i laboratori negli stand del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e della Rete Ecomuseale del Casentino. L’area giochi per bambini verrà aperta alle 10.00 con attività ludiche di avvicinamento alla bici e con una breve pedalata con la Ciclistica Giovanile del gruppo sportivo AVIS Pratovecchio, infine la mattinata terminerà alle 12.00 con l’attivazione dell’area gastronomica a cura di Proloco Corsalone e Cooperativa di Comunità di Corezzo. Il programma ripartirà alle 15.00 con il Forum Regionale sullo Sviluppo Sostenibile dell’Appennino nella Sala Polivalente Comunale in viale Europa che configurerà il momento istituzionale dove autorità locali, regionali e nazionali discuteranno di sostenibilità e cicloturismo, con le istanze emerse che verranno poi presentate a Camera dei Deputati e Senato. Ad arricchire ulteriormente la giornata saranno, dalle 16.00, il tour guidato in e-bike, la lezione di Yogalates e la passeggiata in natura con introduzione alla pratica di Forest Bathing per un’esperienza sensoriale di contatto profondo e rigenerante con l’ambiente circostante, con attività a cura della cooperativa Oros. Il programma dettagliato è disponibile sul portale dell’ABT Festival. «Chiusi della Verna – commenta il sindaco Giampaolo Tellini, – è onorato di rappresentare la Toscana all’ABT Festival, portando alla scoperta di un territorio ricco di bellezze naturali e storiche come la foresta monumentale della Verna e il Santuario Francescano. Il Comune è attraversato dalla ciclovia dell’Arno, una delle principali infrastrutture per il cicloturismo, e offre un paesaggio ideale per escursioni a piedi, in bici e a cavallo. L’obiettivo è di migliorare ulteriormente le infrastrutture per valorizzare il territorio e promuovere la sua ricca storia e natura».