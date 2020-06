La villa e i casali di Petrolo. Per un’estate all’insegna di bellezza, natura e pace

Le residenze della Tenuta accolgono gli ospiti nella quiete della campagna toscana

Tenuta di Petrolo, storica azienda vitivinicola sulle pendici a Sud-Est dei monti del Chianti, tra Bucine, Castellina in Chianti e Castelnuovo Berardenga, nella DOC Valdarno di Sopra, è il luogo perfetto per trascorrere le vacanze estive godendo della naturale bellezza e quiete della campagna toscana.

La Tenuta di proprietà della famiglia Bazzocchi – Sanjust, e oggi guidata da Luca Sanjust, ospita un elegante agriturismo che comprende una grande Villa e tipiche case coloniche, con piscina privata.

Immerse tra boschi di castagno, vigneti e oliveti a conduzione biologica, oltre a tre suggestivi laghetti privati, le eleganti residenze sono l’ideale per regalarsi una pausa rigenerante nel verde incontaminato, avvolti da un silenzio surreale, che viene interrotto solo dai suoni della natura circostante.

L’offerta di Petrolo si declina in diverse proposte di soggiorno, regalando agli ospiti un’esperienza campestre genuina, senza rinunciare ai più moderni comfort e servizi esclusivi e sempre nel rispetto rigoroso delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.

Massima espressione dello stile toscano, Villa Petrolo, Casale Baggina e Villetta Costa, si contraddistinguono per un’eleganza classica che si ritrova in ogni dettaglio. I lavori di restauro sono stati svolti in armonia con lo spirito originario del luogo, ricreando ambienti curati al cui interno si respira ancora l’atmosfera di un tempo.

Arredata con mobili d’epoca e opere d’arte di pregio, Villa Petrolo, è una prestigiosa residenza del 1700 circondata da un ampio parco privato, con piscina e campo da tennis a uso esclusivo. La dimora, che dispone di 8 camere da letto, ciascuna con bagno privato, e ampi spazi comuni, è ideale per famiglie e gruppi di amici, alla ricerca di una vacanza all’insegna di privacy e tranquillità. A disposizione degli ospiti – su richiesta – uno Chef privato, per assaporare creazioni gourmet ispirate alla tradizione toscana.

Casale Bggina e Villetta Costa sono particolarmente adatte per i nuclei famigliari che desiderano riunirsi in un luogo dall’atmosfera intima e casalinga. Situate in una posizione privilegiata, con vista mozzafiato sui colli del Chianti che dominano il Valdarno Superiore, sono la cornice perfetta per trascorre memorabili serate in compagnia, magari organizzando una grigliata nell’area barbecue del giardino dei due casali.

Tenuta di Petrolo offre una serie di coinvolgenti attività enogastronomiche, culturali e ricreative, pensate per far vivere un’esperienza di vacanza straordinaria ed indimenticabile. Tra le proposte:

Per gli amanti del buon vino, wine tour in vigna e cantina, per conoscere ed apprezzare le pluripremiate etichette prodotte dalla cantina di Petrolo, fiore all’occhiello della Tenuta e il pregiato olio Extra Vergine di Oliva. Tutti i prodotti di Tenuta di Petrolo sono biologici.

Avventurosa ricerca al Tartufo nero, seguita da una speciale lezione di cucina, per conoscere e valorizzare il pregiato tubero dai profumi inebrianti;

Escursioni alla scoperta delle città d’arte di Siena, Arezzo e Firenze, e degli antichi borghi del Chianti e del Valdarno. E ancora, visite ai mercatini rionali e di antiquariato locali, dove scovare le eccellenze dell’artigianato locale;

Per gli amanti dell’alta moda, esclusivi tour all’insegna dello shopping presso i famosi outlet The Mall e The Space (Prada Outlet);

Itinerari da percorrere con l’e-bike (con o senza guida), tra i sentieri delle colline del Valdarno.

DETTAGLI E INFORMAZIONI

La proposta “Soggiorno da Signori” in Villa Petrolo, include:

Soggiorno di quattro o sette notti in villa (da 8 a 16 persone) con colazione continentale e pulizie giornaliere

Una cena di benvenuto

Visita della cantina di Petrolo con degustazione, alla Torre Medievale di Galatrona e alla Pieve Robbiana

Chef privato disponibile a richiesta

– Prezzo per 4 notti: € 8.000; Prezzo per 7 notti: €11.900)

La proposta “Fuga in Famiglia” presso Casale Bggina include:

Soggiorno di quattro o sette notti nel casale indipendente (da 8 a 12 persone)

Una cena di benvenuto

Piscina privata

Giardino esclusivo con Bbq

Visita della cantina di Petrolo con degustazione, alla Torre Medievale di Galatrona e alla Pieve Robbiana

– Prezzo per 4 notti: 2.150€ (da Lun al Ven / 2.380€ da Giov a Lun) – Prezzo per 7 notti: 3.400€

La proposta “Fuga in Famiglia” presso Villetta Costa include:

Soggiorno di quattro o sette notti nel casale indipendente (da 4 a 8 persone)

Una cena di benvenuto

Piscina privata

Giardino esclusivo con Bbq

Visita della cantina di Petrolo con degustazione, alla Torre Medievale di Galatrona e alla Pieve Robbiana

– Prezzo per 4 notti: 1.800€ (da Lun al Ven / 2.000€ da Giov a Lun) – Prezzo per 7 notti: 2.600€