La Finocchiona IGP Antica Macelleria Falorni premiata ancora con 5 spilli nella Guida Salumi d’Italia 2025

La Finocchiona IGP dell’Antica Macelleria Falorni è stata premiata con i Cinque Spilli nella Guida Salumi d’Italia 2025, riconoscimento che ottiene per la terza edizione consecutiva, simbolo di assoluta eccellenza italiana.

La Guida Salumi d’Italia è un progetto pionieristico capace di catalogare e raccontare un comparto alimentare unico al mondo per varietà, qualità e tipicità, analizzando tutti i produttori con schede tecniche e qualitative. Arriva così un altro momento importante per l’Antica Macelleria Falorni, che da oltre 200 anni produce nel cuore del Chianti salumi di alta qualità, tramandando di padre in figlio i segreti di antiche ricette e il sapere artigiano delle lavorazioni.

La Finocchiona IGP dell’Antica Macelleria Falorni si conferma ancora una volta ai massimi livelli della salumeria italiana con i 5 spilli della Guida Salumi d’Italia, premio biennale ottenuto per la prima volta nel 2019 (con l’edizione del 2021 che non si è svolta), nel 2023 e ora nel 2025. La Macelleria è stata poi inserita nella lista FORBES del 2021 e 2024 come una delle 100 aziende di eccellenza italiana del food e wine.

Il premio arriva in un anno più che positivo per la Finocchiona Igp. Come testimonia il Consorzio di Tutela, nel decimo anno del riconoscimento dell’Indicazione geografica protetta (Igp), lo storico salume toscano piace sempre di più in Italia e nel mondo: nel 2024 la sua produzione è stata di 2,4 milioni di chili insaccati, in aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente, con un valore alla produzione di poco sopra i 14 milioni di euro, mentre alla vendita la Finocchiona Igp sfiora i 24,5 milioni. Le esportazioni rappresentano oltre il 30% delle quote di mercato: l’Italia si conferma il primo mercato con il 69,5%, sul podio le città di Siena, Arezzo e Firenze.

All’interno della vasta gamma di salumi che l’azienda produce, la Finocchiona IGP è uno dei più rappresentativi, poiché porta con sé la tradizione e gli inconfondibili profumi delle campagne toscane, preparata secondo l’antica ricetta con carni rigorosamente selezionate di suini esclusivamente allevati in Italia. Risulta dalla consistenza morbida e vellutata, per un gusto intenso ma molto equilibrato, pienamente digeribile, aromatizzata com’è con con semi di finocchio selvatico, stagionata lente, insaccata in budello naturale e legata a mano.