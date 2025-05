La Chianina UBA, quattro giorni dedicati al ciclismo gravel in Valdichiana

Una nuova avventura sui pedali alla scoperta della Valdichiana. Marciano della Chiana diventerà il fulcro della prima edizione de La Chianina UBA – Unconventional Bike Adventure che, in programma da venerdì 30 maggio a lunedì 2 giugno, riunirà appassionati di gravel, mountain bike ed e-bike che si metteranno in sella su strade dell’intera vallata per condividere un’esperienza volta ad abbinare sport e turismo, socializzazione e intrattenimento, enogastronomia e tradizioni. L’evento, organizzato dall’associazione La Chianina Asd insieme alla community GravelAlò, sarà caratterizzato da un format innovativo pensato per valorizzare il territorio attraverso percorsi cicloturistici non competitivi da vivere in autonomia tra borghi, strade bianche, natura e suggestivi panorami dove saranno allestiti punti di ristoro con specialità e prodotti locali.

La Chianina UBA prenderà il via nel pomeriggio del 30 maggio con l’accoglienza dei partecipanti a Marciano della Chiana, la consegna dei kit dell’evento e una serata all’insegna della convivialità tra stand gastronomici e musica dal vivo. Sabato 31 maggio, alle 8.30, sarà prevista la prima tappa sviluppata nella Valdichiana sud-ovest che attraverserà Civitella in Val di Chiana, Gargonza, Monte San Savino e Foiano della Chiana, mentre il giorno successivo sarà la volta della parte nord-ovest della vallata tra Pozzo della Chiana, Cortona, Montecchio e Castiglion Fiorentino. Ogni tappa proporrà due percorsi per assecondare la preparazione di ogni partecipante: la traccia più lunga è denominata “Inguastita” di circa 100 chilometri con 1.400 metri di dislivello, mentre la traccia più corta, scorrevole e comoda è la “Brinzellona” di circa 70 chilometri con 1.000 metri di dislivello. La conclusione sarà fissata in occasione della Festa della Repubblica, con i partecipanti che potranno vivere un’ulteriore pedalata in solitaria, aggiungendo così un’ultima avventura a questo lungo weekend dedicato alle due ruote.

La Chianina UBA anticiperà di una settimana l’undicesima edizione de La Chianina Ciclostorica e, in ognuna delle quattro serate, prevederà a partire dalle 19.00 l’attivazione degli stand gastronomici in piazza a Marciano della Chiana aperti a tutti per cenare sotto le stelle con alcuni dei piatti tipici della Valdichiana quali chianina, pici all’aglione o cinghiale. «Marciano della Chiana e, in generale, la Valdichiana ospiteranno una vera e propria festa del ciclismo contemporaneo – commenta Luca Malentacchi della community GravelAlò, – per un nuovo evento finalizzato a sviluppare diverse forme di cicloturismo sul territorio, a promuovere aggregazione, socializzazione, incontro e divertimento, ma anche a valorizzare sapori, arte e cultura locale in un contesto autentico e coinvolgente. La volontà è di offrire un’esperienza fuori dagli schemi che unisca la passione per la bici con la scoperta lenta e profonda di un territorio unico come la Valdichiana, tra bellezze paesaggistiche, tradizioni, sapori e cultura».