International School of Siena: competenze trasversali e rigore accademico

La scuola non è più solo un luogo dove imparare nozioni, ma deve fornire la chiave per capire come costruire il proprio futuro. Formare studenti curiosi, abituati a pensare e capaci di agire in modo consapevole e costruttivo di fronte alle sfide di un contesto sempre più globale e in continua evoluzione è il vero obiettivo del processo di apprendimento.

Il rigore accademico, infatti, deve essere necessariamente affiancato dallo sviluppo di quelle abilità oggi indispensabili per affrontare il mondo del lavoro con serenità e successo. In primo luogo, la capacità di relazione, lo sviluppo del pensiero critico, l’elaborazione autonoma di soluzioni, l’apertura mentale e la curiosità.

Si tratta di quelle “soft skills” che il World Economic Forum indica come cruciali per le prospettive occupazionali del futuro e che sono uno degli obiettivi anche di International School of Siena, la prima scuola ad aver introdotto in Toscana il Programma International Baccalaureate (www.ibo.org).

L’importanza delle attività co-curricolari

In questo percorso di studi (oggi seguito da 2 milioni di ragazzi nel mondo e riconosciuto in Italia dal 1987) l’elemento centrale dell’esperienza didattica è il Learner Profile, ovvero un decalogo di competenze trasversali che vanno oltre le varie materie e che la scuola si impegna a promuovere affinché ogni ragazzo raggiunga una vera mentalità internazionale.

Gli allievi sono incoraggiati a sviluppare soprattutto autonomia, consapevolezza e una presa di responsabilità rispetto al proprio percorso di apprendimento, valorizzando le predisposizioni e le caratteristiche individuali. Avere un approccio critico e integrare quanto sperimentato nella vita reale con le informazioni acquisite, è un ulteriore aspetto formativo stimolato da attività co-curriculari (scientifiche, informatiche, artistiche e umanistiche) mirate a favorire una visione olistica e fluida della conoscenza.

Il premio Duke of Edinburgh

In linea con l’IB Learner Profile, International School of Siena ha deciso di aderire per il secondo anno di seguito al Duke of Edinbugh Award, un premio istituito nel 1956 dal Principe Filippo di Edimburgo, consorte della Regina Elisabetta. L’Award, che si è appena concluso, è accessibile a tutti i giovani tra i 14 e i 24 anni e coinvolge 5 ambiti: il volontariato, l’attività fisica, le attività per lo sviluppo di abilità, le spedizioni e le missioni locali. Ogni ambito include diverse attività, ad esempio la parte di attività fisica include sport estremi, danza, sport di squadra, sport acquatici e tante altre discipline. Dopo un periodo di allenamento, i ragazzi gareggiano tra loro, divisi per fasce d’età e obiettivi, per raggiungere la medaglia di bronzo, argento o oro. Attraverso lo sviluppo di competenze trasversali, l’aumento del livello di forma fisica, il senso dell’avventura e il volontariato nella comunità, il Premio aiuta i giovani a trovare il loro scopo, la loro passione e il loro posto nel mondo.

«Siamo fermamente convinti – affermano dalla direzione di International School of Siena – che partecipare ad attività di questo genere sia un valore aggiunto per gli studenti. Attraverso queste esperienze, che li arricchiscono e li ispirano, gli alunni crescono non solo come cittadini globali, come individui curiosi, attivi e brillanti, ma anche come persone più felici, che è poi il primo prerequisito per arrivare al successo».

Come funziona il programma Duke of Edinburgh

Il Duke of Edinburgh opera in oltre 130 Paesi e territori, contribuendo a ispirare milioni di giovani e sebbene la struttura del Premio rimanga la stessa ovunque venga erogato, non esistono due Premi uguali. Al contrario, ogni giovane progetta e crea il proprio programma su misura, unico nel suo genere. L’ultima edizione che si è appena conclusa ha coinvolto più di un milione di giovani grazie anche al supporto di centinaia di migliaia di partner e operatori orientati ai giovani, tra cui scuole, organizzazioni giovanili, commissioni d’esame e istituti penitenziari per minori.

«Giunti al secondo anno di consegna del premio, all’interno del nostro istituto siamo ora in grado di avere gruppi che lavorano sia a livello Bronze che Silver. Gli studenti hanno apprezzato molto questa esperienza di sviluppo delle loro capacità, di volontariato verso un club scolastico o un’organizzazione esterna, di miglioramento del loro livello di forma fisica. E sicuramente una delle iniziative che più ha coinvolto i nostri studenti è stata il “Viaggio Avventuroso”, un’occasione in cui fare escursioni e campeggio nei bellissimi dintorni della Toscana».

Il legame con il territorio, infatti, resta sempre tra le priorità di International School of Siena: «La visione internazionale presente nell’offerta formativa del nostro istituto, infatti, non esclude il legame con la comunità locale, che resta sempre un importante punto di riferimento per i ragazzi: la lingua e la cultura italiane, per esempio, sono parte del programma assieme a numerosissime iniziative didattiche realizzate in collaborazione con realtà del luogo con le quali condividiamo i valori educativi e formativi».

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 sono ancora aperte: per informazioni e visite il personale della scuola è a completa disposizione. Si consiglia di contattare telefonicamente la segreteria al +39 0577 328103 o visitando il sito www.internationalschoolofsiena.it.