Moda, a Firenze celebrati i vent’anni di eccellenza del brand Aeronautica Militare e la nuova collezione

Mercoledì 10 Gennaio 2024 a Firenze, presso l’Istituto Superiore di Scienze Aeronautiche, è stata presentata la nuova collezione FW24_25 Aeronautica Militare.

Un’emozionante serata che ha celebrato i vent’anni di successi di questo marchio, da sempre portavoce di storie uniche e affascinanti. Alla serata, presentata dalla speaker di Radio RTL Federica Gentile, hanno partecipato ospiti illustri tra cui il Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo, comandante dell’Istituto Superiore di Scienze Aeronautiche di Firenze, il Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, Comandante del 5° Reparto “Comunicazione Istituzionale” e il Comandante delle Frecce Tricolori, Tenente Colonnello Massimiliano Salvatore, insieme ad una rappresentanza dei piloti della Pattuglia che hanno aggiunto un tocco speciale all’evento. E poi l’attore Alessio Vassallo protagonista del film “La Stoccata vincente” che racconta la storia vera, umana e sportiva, di Paolo Pizzo, presente anche lui mercoledì sera, e tanti amici e appassionati del brand.

La nuova collezione AERONAUTICA MILITARE FW24_25 è fedele alla linea tracciata in questi anni: capi moderni e contemporanei dall’appeal tecnico e performante, un vero lifestyle dal fascino intramontabile che trascende il tempo. Proposte che coniugano il meglio della tradizione con l’innovazione tecnologica offrendo un guardaroba completo e sofisticato per l’uomo moderno. La collezione della prossima stagione si articola in cinque linee: Flying Team – Historic – Heritage – Urban – Sport

Flying Team – evoluzione della storica linea Pilot, si distingue per la sua dinamicità e incarna lo stile inconfondibile del brand e la sua anima più military. Ogni capo è caratterizzato da una cura meticolosa dei dettagli e da una grande attenzione ai materiali che ne sottolinea l’autenticità, i tessuti sono tinti in capo, di base cotoniera e altamente resistenti, e garantiscono durata e comfort. L’originale design del motivo camouflage, disegnato e realizzato dalla Cristiano di Thiene, conferisce poi un tocco distintivo a tutta la linea mentre gli effetti termici, la resistenza idrorepellente e gli elementi riflettenti, insieme alle celebri stripes “Remove Before Flight”, aggiungono dettagli originali che uniscono funzionalità e stile. Quest’anno le grafiche celebrano il 36° Stormo, il reparto più decorato nella storia dell’Aeronautica Militare Italiana, stormo che oggi garantisce la difesa aerea nazionale 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Per quanto riguarda invece i ruoli operativi presenti all’interno di una base militare, i riflettori questa stagione sono puntati sul Crew Chief, il responsabile del gruppo di efficienza dell’aeromobile che svolge attività in linea di volo e si occupa di controlli prima, durante e dopo il volo. E anche i colori richiamano questa funzione: bianco, nero, due nuances di verde e diversi toni aranciati che garantiscono visibilità.

Il progetto “L’archivio del pilota” è invece un sentito omaggio alla 91^ Squadriglia da Caccia, nota come la “Squadriglia degli Assi”, e al suo celebre simbolo, il Grifone. Pochi pezzi distintivi, declinati in una palette di colori sobri quali grigio, nero e verde militare, con vari simboli in primo piano che raccontano le gesta eroiche compiute da questa squadriglia leggendaria durante la prima guerra mondiale. Ogni capo è quindi un tribuito alla storia aviatoria e vuole catturare l’essenza e il coraggio di quegli anni e di quei gloriosi uomini.

Historic – novità della collezione FW, questa linea riprende e rievoca la ricca tradizione grafica dell’Aeronautica Militare, presentandola in una versione college e moderna. Un connubio perfetto tra passato e presente che si distingue per le grandi grafiche, le variazioni cromatiche tra maniche e corpo, i patch ricamati e le applicazioni in spugna con effetto tridimensionale. Composta in totale da 12 capi, ognuno dei quali dedicato a differenti Stormi, questa linea cattura l’essenza di questi gruppi attraverso dettagli ricercati e un design accattivante. I colori scelti includono il classico blu, l’elegante nero, il verde militare, il suggestivo rosso e l’off-white offrendo così una gamma diversificata che si adatta a ogni gusto e stile.

Heritage – pensata per un uomo che ricerca l’eccellenza dando massima attenzione alla qualità e alla vestibilità, questa linea rappresenta il perfetto equilibrio tra il rispetto per la storia e la modernità. Fil rouge le Frecce Tricolori a cui si aggiungono elementi iconici come l’aquila turrita, il logo e la coccarda tricolore che sottolineano il forte legame con la tradizione e aggiungono un tocco di prestigio ad ogni capo. La palette colori è elegante e sobria, caratterizzata da tonalità di blu, denim con grigio rosso e bianco con una presenza importante del tricolore negli inserti e nei dettagli. Le grafiche seguono la stessa linea, con colori discreti e in tono, che enfatizzano la raffinatezza e l’attenzione ai dettagli.

Urban – si distingue per la sua essenzialità: linee pulite e vestibilità confortevole. Capi contemporanei, ideali per un utilizzo quotidiano e adatti sia all’ambiente lavorativo che alle situazioni informali. Quattro i colori distintivi: arancione slavato, viola pervinca, blu petrolio e azzurro, per questa linea che conferisce freschezza e versatilità al guardaroba maschile. Si fa uso di tecniche come il tinto capo e il tinto pezza che aggiungono profondità e varietà alle diverse tonalità di colore.