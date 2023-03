Impatto economico degli eventi Esports

Gli sport hanno conosciuto una crescita enorme negli ultimi anni. Ciò che una volta era considerato semplicemente come una competizione di videogiochi, è ora diventato un’enorme industria internazionale che genera miliardi di dollari di entrate ogni anno. Ma la crescita del settore e i benefici finanziari non sono le uniche aree di impatto che gli esports hanno avuto sull’economia internazionale.

Secondo gli studi ritrovati su Farantube eSports, gli eventi di esports hanno oggi un impatto economico che va dai 45 ai 47 milioni di euro solo in Italia, con 30 milioni di euro attribuiti direttamente all’impatto dell’occupazione professionale.

L’impatto economico in Italia

La prima indagine ufficiale sul panorama degli eSports in Italia, commissionata da IIDEA e realizzata da Nielsen, ha mostrato che il settore ha un impatto economico di oltre 40 milioni di euro. Si tratta di un impatto diretto legato all’occupazione, mentre altri 15 milioni di euro sono attribuiti all’impatto indiretto. I risultati hanno mostrato che l’occupazione generata dal settore è stata il principale motore dell’impatto economico, con un saldo di 30 milioni di euro attribuito a professioni quali giocatori professionisti, giocatori, commentatori, professionisti dello streaming e organizzatori di tornei.

In particolare, la traiettoria di crescita è stata positiva. L’indagine ha rivelato che l’industria degli esports è cresciuta del 4 per cento dal 2021 al 2021, indicando che il suo impatto economico continuerà a crescere in futuro.

Assimilare la ricerca – Impatto diretto e indiretto

Oltre a fornire il numero complessivo dell’impatto economico per l’Italia, l’indagine ha anche scomposto il suo impatto in cifre dirette e indirette. Lo studio ha rilevato che l’impatto diretto del settore è stato di circa 30 milioni di euro ed è legato principalmente all’occupazione.

In particolare, il 65% di questo impatto diretto (20,4 milioni di euro) proviene dalle società di esports, mentre il 16% (5,1 milioni di euro) e il 4% (1,1 milioni di euro) provengono rispettivamente dagli organizzatori dei tornei e dagli editori.

L’impatto indiretto è ancora più elevato, con l’indagine che stima 15 milioni di euro di benefici economici correlati, la maggior parte dei quali può essere attribuita a settori come il turismo generato e mosso da questi grandi eventi.

L’impatto del Coronavirus sull’industria degli Esports

La pandemia di coronavirus ha avuto un impatto economico globale e l’industria dello sport non ha fatto eccezione. Secondo una ricerca di PayPal e Newzoo, l‘industria globale degli esports è ora valutata oltre un miliardo di dollari, con un impatto economico che continua a crescere nonostante l’interruzione della pandemia.

Il coronavirus ha causato la cancellazione di diversi eventi di esports dal vivo, con il risultato di una significativa riduzione delle entrate pubblicitarie e di sponsorizzazione per il settore. Questo, a sua volta, ha avuto un’influenza sull’impatto economico complessivo degli esports, con la ricerca che ha mostrato una riduzione dei benefici economici indiretti associati al settore.

Pro e Contro dei Megaeventi degli eSports

I Megaeventi degli e-sports sono molto ricercati e sono considerati un importante motore economico per i Paesi ospitanti. Tuttavia, alcuni studi hanno dimostrato che l’impatto di questi eventi non è sempre positivo. Mentre i benefici economici immediati derivanti dal reddito generato da questi eventi sono evidenti, gli effetti a lungo termine sono più difficili da misurare.

È anche necessario dire che i costi di organizzazione degli eventi, il trasferimento dei residenti e delle industrie che se ne occupano possono avere un impatto economico negativo, soprattutto per le città ospitanti più piccole.

Uno Sguardo al Futuro

Gli sport stanno rapidamente diventando una parte importante e influente dell’economia di molti Paesi, e l’Italia non fa eccezione. Come già detto ci sono ricerche che hanno dimostrato che l’industria italiana degli esports ha un impatto economico di milioni di euro, che influenza principalmente l’occupazione diretta dei giocatori creando un importante impatto su questa cifra.

Tuttavia, una serie di problemi, come la pandemia di coronavirus, hanno avuto un influsso molto negativo sull’industria, con conseguente riduzione delle entrate pubblicitarie e di sponsorizzazione e una diminuzione dei benefici economici indiretti, cioè quelli legati al turismo ed ai grandi eventi creati nella varie città del mondo. Per fortuna, il settore continua a crescere, garantendo un ottimo potenziale per l’industria dei software del domani.

Espogame Italia 2023

EspoGame è l’evento B2B più importante in Italia per il settore degli Esports, del gaming e del web3. Dal 15 al 16 marzo 2023 si terrà presso la Fiera di Rimini una due giorni caratterizzata da più di 25 aziende, dalla presenza di decine di speaker ed esperti e da centinaia di visitatori entusiasti.

Conferenze, panel, incontri e persino opportunità di business matchmaking renderanno EspoGame un’esperienza memorabile per tutti gli appassionati. Non c’è dunque da stupirsi se EspoGame è considerato il punto di riferimento del settore gaming italiano, pronto a far incontrare all’interno dello stesso evento esperti e appassionati che possano interagire, discutere e far crescere insieme la comunità.