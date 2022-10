GROSSETO – Arriva il Festival del Cavallo: all’ippodromo tre giorni di eventi dal 14 al 16 ottobre

Dal 14 al 16 ottobre l’ippodromo Casalone di Grosseto torna a vivere grazie al Festival del Cavallo, un’occasione speciale per stare a contatto con gli animali, riscoprire la tradizione e i sapori della Maremma partecipando ai numerosi eventi che sono stati organizzati nel corso dei tre giorni: dalla mostra dei cavalli, al campionato di salto a ostacoli, la fattoria didattica e poi le conferenze e le attività collaterali come la sfilata canina.

Il Festival del Cavallo è stato ideato e organizzato dalla società Atlante srl di Giovanni Lamioni, azienda leader nel settore dell’edilizia, del restauro e della formazione, per celebrare i trenta anni di attività, condividendo questo importante traguardo con la città di Grosseto. La festa di compleanno di Atlante srl è iniziata con l’evento di fine estate Principina in Mongolfiera, prosegue adesso con il Festival del Cavallo e a dicembre ci sarà una terza tappa con la presentazione del libro fotografico di Francesco Minucci “Per nascita e per scelta”, realizzato con il sostegno economico di Atlante srl.

“Vogliamo festeggiare i 30 anni della nostra azienda – commenta Giovanni Lamioni – facendo questo speciale regalo alla Maremma, che ci ha voluto bene. Il nostro è un omaggio alla meravigliosa terra in cui abbiamo deciso di lavorare e di vivere e nella quale continueremo a investire nei prossimi anni. Il Festival del Cavallo nasce dalla volontà di portare in città un evento in grado di valorizzare il cavallo, simbolo della Maremma Toscana nel mondo. Questo Festival è anche l’occasione per far rivivere l’ippodromo del Casalone, ormai chiuso da tempo, un luogo caro alla memoria dei grossetani, un’area da proteggere e tutelare che si presta benissimo per ospitare fiere e grandi eventi all’interno della città. Atlante srl, da sempre vicino al mondo del cavallo, sta sostenendo anche l’importante lavoro di recupero e custodia degli animali con disagio e dei cavalli che non sono più in attività, portato avanti dall’associazione Country Paradise di Grosseto, che ringrazio per essere parte di questo progetto”.

Il Festival del Cavallo – prosegue Lamioni – è stato finanziato da Atlante srl con il sostegno di due sponsor che ringrazio di cuore: Distretti Ecologici e Supermercati Conad di Grosseto. Hanno inoltre collaborato alla realizzazione della manifestazione le associazioni Oikos onlus, Country Paradise, l’associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Maremmana e CIAM.”

“Siamo onorati di partecipare a questo evento che torna a riunire una comunità come la nostra da sempre aperta al contatto con la natura e con i cavalli, in particolar modo. – afferma Daniela Vignali, presidente di Country Paradise – Inoltre accendere un riflettore sul country paradise luogo di recupero animali e di inclusione sociale ci sembra un momento di ripartenza particolarmente attuale e carico di prospettive per il futuro.

“Il movimento, l’energia, la velocità – afferma Distretti Ecologici – ci hanno sempre ispirato e il cavallo maremmano è il simbolo di tutto questo. La sua terra, la sua abilità nel lavoro, il suo utilizzo sportivo, e il suo carattere disciplinato, lo rendono la razza più rappresentativa dei nostri valori. Siamo, per questo, orgogliosi di legare il nome di Distretti Ecologici a questa importante iniziativa fatta di passione e tradizione.”

“Il Festival del Cavallo è un omaggio alla Maremma, ai suoi saperi e alla sua antica cultura contadina – afferma Paolo degli Innocenti, presidente e socio di Clodia Commerciale srl, la società proprietaria dei supermercati Conad di Grosseto – Al tempo stesso ha il merito di legare tutto questo alla magia di un luogo speciale come il Casalone. Per queste ragioni i supermercati Conad di Grosseto hanno deciso di sostenere l’evento che sarà sicuramente molto gradito alla comunità di Grosseto.”

Programma dettagliato della manifestazione

Venerdì 14 ottobre

ore 17.30 Inaugurazione Festival del cavallo 2022

ore 18.15 Anteprima intrattenimento da parte dei Butteri della Maremma

ore 18.45 Aperitivo e degustazioni solidali (i proventi saranno devoluti alla Oikos Onlus)

ore 19.30 Intrattenimento a cura del Conte Max

Sabato 15 ottobre

Dalle 9.30 alle 15.30 XLII Mostra nazionale del cavallo maremmano

Presentazione dei cavalli e svolgimento della IV Tappa del campionato Nazionale di morfologia ANAM 2022

in contemporanea Vetrina degli stalloni maremmani. I migliori riproduttori sfileranno in tutta la loro bellezza

Dalle ore 9. 00 alle ore 17.00 Finale Campionato maremmano di salto a ostacoli -46° edizione

Domenica 16 ottobre

Dalle ore 9 alle ore 17 Campionato salto a ostacoli

in contemporanea Vetrina degli stalloni maremmani. I migliori riproduttori sfileranno in tutta la loro bellezza