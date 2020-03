Il successo delle slot machine e la sfida del gioco online

Gli italiani amano tentare la sorte giocando (saltuariamente o più di frequente) alle slot machine, e a dimostrarlo nel concreto sono gli ultimi dati di settore. Nonostante il grande successo che il settore dell’azzardo ha nel nostro Paese, però, anche questo fortunato comparto è andato incontro a dei cambiamenti che hanno portato delle novità inaspettate e che stanno continuando a rivoluzionarlo a fondo. Parliamo in particolare dell’ingresso in campo dei casinò online, che offrono delle opportunità di intrattenimento ben diverse da quelle tradizionali grazie alle infinite risorse della rete.

Oggi faremo dunque il punto sulla situazione italiana del gioco d’azzardo, concentrandoci proprio sulle leggendarie “macchinette” ai quali i cittadini tricolore sembrano essere così affezionati.

L’Italia delle slot vale circa 20 miliardi

Secondo i dati relativi al 2018, la somma investita dagli italiani nel gioco d’azzardo è pari a circa 19 miliardi di euro, il 62,6% dei quali in slot machine. Si tratta di una quantità di denaro considerevole, che dimostra quanto questa passione sia forte e continui a crescere col passare del tempo. Il nome “Italia delle slot” ha quindi delle basi concrete, se si considera che le macchinette (tradizionali o digitali che siano) occupano effettivamente una posizione privilegiata nella classifica delle preferenze degli appassionati di gambling. Le slot machine disseminate nei vari locali sparsi per lo Stivale sono davvero tante: si parla precisamente di più di 400mila macchinette, secondo quanto riporta l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Tra gli altri giochi più gettonati dagli italiani, oltre alle slot, troviamo lotterie come il lotto e il bingo. Di fatto, dunque, nessun altro gioco d’azzardo digitale è riuscito a collezionare questi numeri, anche se in termini di incremento percentuale c’è anche chi ha fatto meglio: parliamo del poker online, che, dopo un periodo di lieve crisi, nel 2019 ha fatto registrare una grande ripresa in positivo (+24%).

Tra passato, presente e futuro: un mercato che cambia

Se fino a qualche anno fa per giocare alle slot era necessario recarsi in uno dei locali presenti nella propria città, oggi è possibile farlo anche direttamente da casa. Il merito è delle innovazioni tecnologiche che stanno rivoluzionando questo settore, offrendo agli appassionati la possibilità di giocare sul web a macchinette digitali come Pirate Kingdom MEGAWAYS su Leovegas, ad esempio.

Oggi il gioco d’azzardo online conquista sempre più utenti, per via della comodità e degli innumerevoli vantaggi che questo canale offre, ma il comparto “analogico” non demorde, continuando a registrare numeri impressionanti. Se il gioco tradizionale non potrà mai essere rimpiazzato da quello telematico, per via del suo fascino intramontabile e per le emozioni che regala una vera sala da gioco, è anche vero che intanto il mondo del gambling digitale continua a espandersi. Il prossimo passaggio in questo senso è il gioco da mobile: le piattaforme di gambling si stanno infatti orientando sempre più verso il potenziamento della user experience da smartphone e da tablet.

Ciò accade perché è il mercato a richiederlo, visto che oggi in tantissimi giocano direttamente dai propri dispositivi mobili, in qualsiasi momento della giornata. E chi sta scommettendo sul mobile, con un sito responsive e perfettamente funzionante proprio a questo scopo, sta già surclassando la concorrenza. A conferma di ciò, secondo i dati ufficiali gli investimenti dei player nel mondo del mobile quest’anno hanno segnato un incremento del +4%.

Un business in continua espansione

Scommettere sul mondo digitale, in particolar modo su quello online, ha dato i suoi frutti e continuerà a farlo senza ombra di dubbio nei prossimi anni. I player di settore più attenti alle innovazioni di questo tipo stanno infatti raccogliendo cifre da record, sfidandosi di volta in volta tramite il lancio di piattaforme sempre più all’avanguardia, che consentono delle esperienze di gioco più immersive e notevolmente più soddisfacenti rispetto al recente passato. Quello del gambling digitale, non a caso, rappresenta oggi uno dei business più proficui: i giocatori di ogni livello di esperienza sono sempre più attratti verso queste nuove modalità di gioco e spesso le preferiscono a quelle tradizionali, in quanto garantiscono un grado di divertimento e di privacy maggiore.

Ancora una volta ci pensano i numeri a chiarire tutta la portata di questo fenomeno: nel concreto si parla infatti di un giro d’affari che nel complesso ha superato i 712 milioni di euro nei primi nove mesi di quest’anno, con un incremento pari al +13% rispetto allo stesso periodo del 2018. Per conoscere quello che riserva il futuro, gli appassionati di questo affascinante mondo non potranno fare altro che attendere le novità delle aziende del settore, per immergersi al 100% in quelle che saranno le modalità che caratterizzeranno gli anni a venire. Com’è già accaduto, il settore continuerà infatti a crescere e a evolversi, portando con sé tutte quelle innovazioni che gli utenti hanno ormai fatto proprie.