Il Market Intelligence disponibile anche alle PMI

Nel settore delle strategie di marketing che le aziende possono mettere in atto si parla sempre più anche di Market Intelligence. Grazie all’apporto delle nuove tecnologie, le varie imprese hanno potuto beneficiare di numerosi vantaggi nel corso del tempo. Questo vale per le aziende di tutte le dimensioni, non solo per le grandi imprese, ma anche per le piccole e medie realtà. Da questo punto di vista ci si può chiedere se una strategia che includa anche il Market Intelligence possa essere adatta anche alle PMI. Scopriamo di più su questo aspetto.

Dati e ricerche di mercato

Fino a pochi anni fa solo le grandi multinazionali potevano accedere ai Big Data per pianificare obiettivi di medio e lungo termine, invece nel 2022 sono accessibili anche alle PMI. Questo è possibile perché aziende operando nel campo dei data science and analytics riescono a reperire online i dati necessari per svolgere ricerche di mercato precise e minuziose capaci di dettagliare i punti di forza e di debolezza della concorrenza.

Si parla proprio di dati e di ricerche di mercato, perché le attività di Market Intelligence comportano un monitoraggio del mercato di riferimento, con una ricerca precisa delle informazioni e la seguente integrazione nelle operazioni dell’azienda.

Uno dei punti fondamentali del Market Intelligence è proprio costituito dalla raccolta dei dati. L’insieme di informazioni che vengono raccolte possono formare un importante modo attraverso il quale raggiungere gli scopi che si erano prefissati, con l’obiettivo di fare tutto in maniera più rapida e di ridurre i costi.

I dati raccolti possono provenire da varie fonti. Ad esempio questa attività si basa sulla raccolta di informazioni che provengono da fonti governative, da report realizzati da varie società, ma anche da analisi che interessano le vendite precedenti. Si possono ricavare tante informazioni anche con la partecipazione alle fiere o ad altri eventi, attraverso i quali si può effettuare un’analisi precisa del target o dei concorrenti.

I vantaggi delle tecnologie

Ma abbiamo parlato anche di analisi di mercato, che sempre più attualmente possono essere messe in pratica anche dalle PMI, con numerosi vantaggi, derivanti spesso anche dalle ultime tecnologie a disposizione.

Per quanto riguarda questi aspetti positivi per le piccole e medie imprese, possiamo ricordare, ad esempio, il carattere della varietà. L’analisi dei Big Data può portare ad avere a disposizione molte informazioni utili e a creare delle connessioni tra i dettagli che vengono ricavati dal monitoraggio.

Inoltre si può parlare di velocità, visto che con le nuove tecnologie si può rendere automatico l’approfondimento di un mercato di riferimento. Si riducono, quindi, i costi necessari e si agisce con una maggiore precisione, a differenza di quanto può avvenire in certi casi con una ricerca di tipo manuale.

Tutte le realtà aziendali possono usufruire di analisi di mercato di rilievo dal punto di vista della qualità, con attività di Market Intelligence che possano avere un certo sviluppo nel corso del tempo.

Strumenti offline e strategie digitali

Tra le possibilità che riguardano queste strategie aziendali ci sono, come abbiamo visto, l’analisi della concorrenza e lo studio dei potenziali clienti. Naturalmente l’integrazione con le nuove tecnologie ha l’obiettivo di migliorare i risultati attesi.

Si può creare una collaborazione ben precisa tra strumenti offline e strumenti digitali. In questo modo non si fa altro che rafforzare la collaborazione tra questi due settori, per analizzare tutto ciò che riguarda il settore di mercato a cui si fa riferimento.

Anche le PMI possono, quindi, creare le condizioni per le attività di Market Intelligence, riducendo i costi necessari e avendo l’opportunità di creare un contatto ben preciso con il mercato al quale si rivolgono.