Il Bsc Arezzo al debutto nella serie B di baseball. La data segnata sul calendario è domenica 19 aprile quando la società aretina aprirà l’importante campionato nazionale con la trasferta sul diamante bolognese dei Longbridge 2000, dando il via a un percorso che terminerà domenica 26 luglio tra le mura amiche con gli Health & Performance di Grosseto. La prima gara sul campo casalingo di via Simone Martini è fissata per domenica 26 aprile con i parmensi del Colorno Baseball Club, poi il calendario prevederà gli incontri anche con il Livorno 1948 Baseball, con il Cali Roma Sprint 24 e con i fiorentini di Padule Baseball e Lancers. Al termine dei gironi di andata e ritorno, la prima classificata avrà accesso ai Play Off per la promozione in A2, mentre le ultime due disputeranno i Play Out per la permanenza in categoria.

La formazione del Bsc Arezzo sarà guidata dai tecnici Mirco Fois, Alessandro Fois e Victor Paul Mata Ortiz, affiancati dal manager Claudio Marinelli, e farà affidamento sull’importante innesto del lanciatore italo-venezuelano Oberto Orlando Junior che porterà in dote una consolidata esperienza in campo nazionale e internazionale. Questo atleta è approdato in Italia nel 2006 con la BBC Grosseto e, per molte stagioni, è risultato tra i migliori in assoluto nel suo ruolo nel massimo campionato italiano di A1, collezionando ottime prestazioni anche nelle competizioni europee e distinguendonsi con la maglia della nazionale italiana per qualità tecniche, affidabilità e carisma sul monte di lancio. Il suo arrivo, unito all’innesto del domenicano Luis Manuel Paniaga Suarez, rappresenterà un valore aggiunto per il Bsc Arezzo che potrà contare su un profilo di assoluto spessore capace di garantire solidità e competitività in un campionato particolarmente impegnativo come la serie B. A completare il roster aretino sono Alexandru Dan, Matteo Giorgeschi, Andrea Giorgeschi, Antonio Giovannini, Pietro Gori, Filippo Guidelli, Lorenzo Guidelli, William Innocentini, Alessio La Zazzera, Andrea Lucattelli, Claudio Maddaluno, Klisman Marashi, Michele Menci e Francesco Zunno. «La nostra squadra – commenta il presidente Mario Cavini, – è stata rinforzata con l’inserimento di un giocatore di spessore internazionale che sarà prezioso come lanciatore e, in generale, per l’esperienza che apporterà al gruppo. L’obiettivo è di fare un campionato all’altezza della storia del nostro club, cercando di essere competitivi in ogni partita, di valorizzare al meglio i nostri giovani e di premiare il lavoro di preparazione vissuto negli ultimi mesi».