Come arredare la camera da letto per un sonno migliore

Arredare una camera da letto non è solo una questione di creare uno spazio esteticamente piacevole. Imbattersi in questa impresa significa anche mettere insieme i pezzi per dare vita a un ambiente che possa favorire nel miglior modo possibile il nostro riposo. Il giusto arredamento può infatti fare una grande differenza tra un sonno di qualità e uno decisamente scarso, e questo ce lo insegna perfettamente la pratica del Feng Shui. Vediamo di cosa si tratta.

La camera da letto secondo le regole del Feng Shui

Hai mai sentito parlare di Feng Shui? Se la risposta è no, ti basti sapere che si tratta di un concetto della cultura giapponese secondo cui ci sarebbero delle buone regole per mantenere l’armonia e un flusso di energia positiva in qualsiasi ambiente. Ovviamente, la camera da letto non fa eccezione e anzi, essendo il luogo del nostro riposo, è una delle più importanti da attenzionare da questo punto di vista. Le camere matrimoniali complete andrebbero scelte quindi anche tenendo conto di questa pratica, che non solo suggerisce colori e forme, ma anche modi in cui posizionare ogni elemento.

Iniziamo dal primo fattore: colori e forme. Secondo il Feng Shui in camera da letto il senso di accoglienza, equilibrio e armonia è fondamentale. Per infonderlo in tutto l’ambiente, il consiglio è quello di optare per mobili dai colori tenui e dalle forme simmetriche. Stesso concetto vale per i complementi d’arredo, quali cucini o tendaggi.

La regola della simmetria si riflette anche nella posizione dei vari elementi: pensiamo, per esempio, a comodini e abat-jour, che troviamo sempre da entrambi i lati del letto.

E a proposito di letto, secondo il Feng Shui quest’ultimo dovrebbe essere posizionato contro una parete, lontano dalla porta e mai sotto a una finestra.

Tra gli altri suggerimenti, questa pratica ci consiglia anche di:

rimuovere tv e computer dalla camera;

usare mobili salvaspazio e organizer per mantenere l’ordine;

e organizer per mantenere l’ordine; evitare grandi specchi di fronte il letto.

Come migliorare il sonno: colori e piante utili

Feng Shui a parte, ci sarebbero anche dei colori che più di altri sono capaci di influenzare direttamente la qualità del nostro sonno. Secondo gli interior designer, i colori per la camera da letto da prediligere sono quelli rilassanti, come il blu o il verde. Questi toni avrebbero infatti un effetto calmante sul sistema nervoso e ci aiuterebbero a ridurre lo stress e l’ansia.

Il blu in tutte le sue nuance è uno dei colori più utilizzati. Pare possa abbassare la pressione sanguigna e rallentare il battito cardiaco, infondendo una sensazione di calma e serenità.

Il verde invece rappresenta da sempre la natura e l’equilibrio. Le tonalità di verde, soprattutto quelle chiare, sono dunque perfette per ricreare un’atmosfera rilassante, specie se combinato con mobili effetto legno.

Meglio evitare colori troppo scuri e accesi, perché potrebbero incupire l’ambiente, appesantire la vista non appena svegli e disturbare il riposo.

Per finire, anche le piante che mettiamo in camera possono aiutarci a migliorare il sonno. Alcune piante sono particolarmente efficaci nel filtrare le tossine e rilasciare ossigeno durante la notte. Tra queste troviamo la lavanda, la sansevieria e il gelsomino.