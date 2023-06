I migliori smartphone del 2023

Se desideri assicurarti di aver fatto un buon investimento nel 2023, acquista uno dei migliori smartphone del momento. Lo smartphone è uno strumento tecnologico indispensabile: per questo motivo è importante sceglierne uno che soddisfi al meglio le tue esigenze.

Stai cercando un telefono cellulare innovativo e potenziato e ti stai domandando quale scegliere tra i migliori nonostante la tua preferenza ad uno smartphone Android o uno degli ottimi iPhone? Con questo articolo vogliamo aiutarti a scegliere il cellulare più adatto a te fornendoti un’opportunità preziosa per fare la scelta giusta.

Nel prossimo paragrafo vedremo quali sono i 5 migliori smartphone disponibili nel 2023.

5 modelli di smartphone da attenzionare

1. Samsung Galaxy S23 Ultra

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è l’ultimo arrivato nella gamma di smartphone Samsung ed è, senza dubbio, uno dei più completi in circolazione. Grazie al suo grande schermo con risoluzione QHD+ ed elevata luminosità massima, insieme ad una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz, non offre compromessi in termini di qualità visiva.

La batteria dura più di un giorno con un uso moderato, mentre la ricarica è veloce grazie ai 45W di potenza. La configurazione delle fotocamere è molto versatile grazie al sensore da 200 MP della fotocamera principale, alla fotocamera grandangolare, della fotocamera ultragrandangolare e ai due teleobiettivi con zoom ottico di 3x e 10x.

Il prezzo è estremamente alto, ma tutti gli aspetti da schermo a fotocamera, da prestazioni a batteria, lo rendono uno dei migliori cameraphone disponibili al momento.

2. iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max

I nuovi modelli di iPhone 14 Pro offrono la migliore esperienza possibile su iOS 16, comprensiva di funzioni avanzate come le comunicazioni di emergenza satellitare, la nuova Dynamic Island e una fotocamera principale da 48 MP. Il display si presenta quasi uguale a quelli dei modelli precedenti, con una risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento raggiungibile fino a 120 Hz, con la novità di un always-on-display e della Dynamic Island.

Alcuni modelli (come iPhone 14 e iPhone 14 Pro Max) sono dotati di batterie a capacità inferiore, ma grazie alle ottimizzazioni software e al chipset A16 Bionic, la durata della batteria è comunque maggiore. Le fotocamere degli iPhone 14 Pro Max e Pro sono le più avanzate mai viste negli iPhone, con zoom ottico 3x, ultra-grandangolo e risoluzione massima di 48 MP.

Gli iPhone 14 Pro e Pro Max sono ideali per chi sta cercando la migliore esperienza possibile con iPhone, in particolare Pro Max è perfetto per chi vuole avere i migliori servizi senza badare a spese. Il display da 6.1″, adatto a qualsiasi scopo, viene ulteriormente potenziato dall’always-on-display e dalla funzione Dynamic Island, per garantire un’esperienza fluida e una velocità di esecuzione che soddisferà anche gli utenti più esigenti. La fotocamera aggiornata permette di scattare immagini di alta qualità anche ai fotografi più esperti.

3. Samsung Galaxy A53

Se state cercando una buona opzione fra i cellulari di fascia media economica, Samsung Galaxy A53 è una scelta piuttosto vantaggiosa. Il dispositivo offre un design affascinante e comodo da impugnare. La fotocamera offre buone prestazioni con sensore principale da 64MP, ultra-grandangolo da 12MP, lente macro da 5MP e sensore di profondità.

Presenta uno schermo AMOLED da 6,5″ con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Infine, da segnalare la batteria da 5.000mAh che garantisce una validissima autonomia. L’utilizzo potrebbe non essere sempre fluido, ma siamo comunque disposti a perdonarlo in considerazione del prezzo competitivo.

4. Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Pro rappresenta anni di progressi tecnologici, il migliore prodotto dall’azienda finora. Nato dalla collaborazione con Leica, include una fotocamera principale da 1 pollice, il SoC Snapdragon, un display AMOLED a 6,7″ con frequenza di aggiornamento di 120Hz e risoluzione di 3200 x 1440, una batteria a ricarica rapida da 120W e molto altro ancora.

Offre un’ottima autonomia, superiore rispetto al modello precedente, raggiungendo una giornata intera e oltre di utilizzo. la batteria si ricarica completamente in meno di 20 minuti. La configurazione della fotocamera è ben bilanciata, con un sensore principale da 50 MP f1,9 con OIS, un teleobiettivo da 50 MP f/2.0 con zoom ottico 3,2x e OIS e un sensore ultrawide da 50 MP f2,2. Le foto risultano di alta qualità, con colori fedeli e brillanti. Xiaomi 13 Pro è uno smartphone eccellente ma con un prezzo elevato rispetto agli standard dell’azienda.

5. Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono gli ultimi modelli di punta di Google, che propongono tra le più interessanti interfacce Android. Presentano alcune differenze sotto alcuni aspetti, ma molte caratteristiche sono in comune tra i due.

Per quanto riguarda lo schermo, Pixel 7 ha un display da 6,3″ a 90 Hz con risoluzione di 1080 x 2400, mentre il Pixel 7 Pro possiede un ampio schermo da 6,7″ a 120Hz con risoluzione 1440 x 3120 ed entrambi sono costituiti da una tecnologia AMOLED ad alte prestazioni.

Dal campo della durata della batteria, entrambi presentano fino a 24 ore di autonomia anche con un intenso utilizzo, però nessuno dei due si mette in luce. La qualità delle fotografie con i Pixel 7 è ottima, supportata da funzionalità avanzate e da modalità fotografia professionali; la fotocamera del Pixel 7 Pro ha in più un teleobiettivo con zoom ottico fino a 5x rispetto al suo fratello minore.

In conclusione, possiamo dire che i Pixel 7 sono dispositivi dal design accattivante e che riescono a distinguersi positivamente dagli altri smartphone più comuni. Il loro prezzo accessibile e le numerose funzionalità aggiuntive conferiscono prestazioni di alto livello.