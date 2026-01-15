Grosseto, una passeggiata ornitologica gratuita per esplorare la Diaccia Botrona
Esplorare la Diaccia Botrona con escursioni gratuite d’autunno e inverno attraverso un itinerario ad anello che segue le rive dell’antico lago Prile, tra acqua, storia e natura. Un’esperienza dinamica che permette di vivere la Diaccia Botrona da una prospettiva diversa, tra silenzi e panorami aperti.
Appuntamento alle ore 9.30 – durata 3/4 ore.
Luogo di appuntamento: Casa Rossa, Castiglione della Pescaia
Attività non adatta a minori di 14 anni
I posti sono limitati. È necessario prenotare per tempo la partecipazione a info@leorme.com o allo 0564 416276 (lun-ven mattino) – 346 6524411.
Escursioni libere d’autunno e inverno nella Diaccia Botrona, programmate e organizzate nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo RICREA.