Grosseto, una passeggiata ornitologica gratuita per esplorare la Diaccia Botrona

DOMENICA 18 GENNAIO – ESCURSIONE IN MOUNTAIN BIKE

Esplorare la Diaccia Botrona con escursioni gratuite d’autunno e inverno attraverso u n itinerario ad anello che segue le rive dell’antico lago Prile, tra acqua, storia e natura. Un’esperienza dinamica che permette di vivere la Diaccia Botrona da una prospettiva diversa, tra silenzi e panorami aperti.