FIRENZE – Tavolini e sedie all’aperto, proroga fino al 31 dicembre

Prosegue fino al 31 dicembre il piano straordinario per tavolini e sedie fuori dai locali, lanciato lo scorso maggio per aiutare la ripresa economica post Covid e per garantire maggiore sicurezza ai clienti di bar e ristoranti.

Lo stabilisce una delibera dell’assessore al Commercio Federico Gianassi approvata dalla Giunta comunale che proroga a questa data il regolamento di concessione del suolo pubblico per il ristoro all’aperto straordinario. Prorogate quindi le occupazioni ad oggi autorizzate (quasi mille nei cinque quartieri), mentre non procedono i progetti speciali di pedonalizzazione autorizzati in base al regolamento dalle 18 alle 24 poichè in contrasto con le attuali norme anti-Covid.

Obiettivo del provvedimento tutelare le esigenze sanitarie e quelle lavorative ed economiche di un settore duramente provato dalla crisi, dando ai titolari dei locali maggiore spazio possibile da utilizzare per garantire il distanziamento tra i clienti.