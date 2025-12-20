Grosseto, un carico di doni dai vigili del fuoco in pensione
A beneficio delle bambine e dei bambini della Pediatria di Grosseto
Proseguono i gesti di vicinanza nei confronti di bambine e bambini della Pediatria dell’ospedale di Grosseto. In occasione delle festività natalizie i vigili del fuoco in pensione hanno fatto visita nel reparto diretto dalla dottoressa Susanna Falorni.
Un rituale che si ripete ogni anno, in occasione del Natale, ma che tutte le volte assume un significato speciale. A tutto il gruppo è andato il ringraziamento dello staff degli ambulatori, del reparto e del Pronto soccorso pediatrico di Grosseto.