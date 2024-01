Grosseto, sicurezza sul lavoro: in partenza i corsi dedicati alle aziende

L’agenzia formativa Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto organizza nel mese di febbraio i corsi di sicurezza sul lavoro obbligatori per le aziende.

I corsi in programma sono Sicurezza dei lavoratori e RSPP – responsabile del servizio prevenzione e protezione per rischio basso, medio, alto a seconda del codice ATECO dell’azienda. La formazione è valida sia come primo corso sia come aggiornamento.