Sport e digitale: il 16 dicembre un convegno sui temi della riforma dello sport e dell’innovazione

“La riforma dello sport è un’opportunità e il digitale è uno strumento indispensabile per la gestione delle varie attività nella vita di un’associazione sportiva”.

A dirlo è Luca Bassilichi, direttore generale di Sporteams, realtà che supporta lo sviluppo del digitale in ambito sportivo, che presenta un nuovo appuntamento per i club, il convegno del 16 dicembre alla Firenze Marathon, Viale Malta, 10 a Firenze (dalle 8.30 alle 12.30): “Lo sport cresce. Come affrontare la Riforma dello Sport: un progetto di soluzioni concrete.”

“Il digitale è la chiave della gestione dei club nel presente- continua Bassilichi– infatti, col suo utilizzo, possiamo modernizzare le segreterie, rilanciare il rapporto con i tesserati, le loro famiglie, i tecnici ed i soci, fino a creare una relazione continua e solida con gli sponsor del territorio.

La riforma comporta, tra i vari aspetti, un cambio e una svolta con l’adozione di specifici protocolli, la necessità di aggiornamenti amministrativi e fiscali ed un adeguato sistema contabile e finanziario.

Al convegno mostreremo come, concretamente, si può sfruttare la nuova normativa a vantaggio delle società sportive”.

All’iniziativa, patrocinata dalla LND Toscana ed organizzata da Simone Boschi, commercialista e consulente in sport management, che interverrà, parteciperanno: Enrico Fantini, presidente Conflavoro Firenze, Paolo Mangini, presidente Comitato Comitato regionale Toscana LND, Luca Bassilichi, direttore generale e co-founder Sporteams, Laura Morini, commercialista e tutor Microcredito, esperta in finanza agevolata.

Al termine si terranno le premiazioni del progetto “Lo sport cresce” con la consegna di 2 defibrillatori ad associazioni sportive che operano con i giovani.

Intanto, Sporteams ha raggiunto un traguardo: sono oltre 1000 le società sportive, di più discipline sportive, che utilizzano le sue app.