SPORT – Corsi di Minibasket a Santo Stefano

Tra le tante novità della nuova stagione sportiva di Santo Stefano ci sono anche i corsi di Minibasket dedicati ai bambini dai 5 ai 10 anni.

La magia della palla a spicchi e i rudimenti del gioco di squadra. APD Santo Stefano organizza i corsi di Minibasket dedicati a colore che vogliono prendere dimestichezza con il basket. Dopo il camp estivo di pallacanestro la società campigiana ospita i bambini dai 5 ai 10 anni che potranno imparare insieme le basi del basket.

Un programma studiato su misura per i piccoli atleti che saranno seguiti dagli istruttori del Minibasket, Doriana e Pablo, reduci dall’ottimo basket camp di sette settimane in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio. Come nel caso del camp estivo tutte le attività saranno programmate e gestite nel pieno rispetto delle norme per contrastare la diffusione del virus. Solo così si può conciliare la voglia di fare sport e di divertirsi con la sicurezza.

Per info sui corsi di Minibasket scrivere a: santostefanobasket@gmail.com