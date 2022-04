GROSSETO – Open Week sulla Salute della Donna

In occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza dal 20 al 26 aprile la settima edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Le strutture del network dei Bollini Rosa che hanno aderito all’iniziativa offriranno in tutta Italia gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, in presenza e a distanza, in diverse aree specialistiche: cardiologia, dermatologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia e malattie del metabolismo, ginecologia e ostetricia, medicina della riproduzione, neurologia, oncologia ginecologica, oncologia medica, pneumologia, psichiatria, reumatologia, senologia, urologia, violenza sulla donna. Anche gli ospedali bollini rosa della Asl Toscana sud est hanno aderito e sono già consultabili sul sito: www.bollinirosa.it tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

Per quanto riguarda invece gli eventi organizzati per l’Open Week all’ospedale Misericordia di Grosseto martedì 26 aprile dalle 8.30 presso l’Auditorium nella nuova ala dell’ospedale, si svolgerà un convegno dal titolo “Innovazione e Prospettive nella prevenzione, diagnosi e cura dei tumori alla mammella e tumori ginecologici nel Polo Oncologico Grossetano”. Il convegno, in due sessioni, sarà introdotto dalla direttrice sanitaria della Asl Toscana sud est Simona Dei e avrà come moderatori, per la prima sessione il dott. Carmelo Bengala, direttore del Reparto di Oncologia del Misericordia, e il dott. Nicola Decarli, direttore di Anatomia Patologica. Nella seconda sessione i moderatori saranno il dott. Andrea Coratti, direttore Dipartimento Chirurgia Generale e d’Urgenza e il dott. Filippo Francalanci direttore di Ostetricia e Ginecologia. Previste le relazioni di esperti e specialisti su temi di assoluta eccellenza come i nuovi farmaci, le tecnologie chirurgiche innovative e le attività di prevenzione e diagnostica. “Durante il convegno – spiega il dott. Carmelo Bengala- verranno illustrati i percorsi ed i risultati della Prevenzione Oncologica, le alte tecnologie diagnostiche dei nostri laboratori di diagnosi e studio dei tumori, i risultati ottenuti con i trattamenti chirurgici, radioterapici e farmacologici. In particolare si parlerà di Oncologia di Precisione o personalizzata”. Argomenti molto rilevanti del convegno saranno inoltre la Genetica ed i Tumori Eredo-Familiari, la Preservazione della fertilità delle donne con patologia oncologica.

Il convegno è in presenza ma sarà possibile anche seguirlo in remoto sul link: https://uslsudest.webex.com/uslsudest-it/j.php?MTID=m81363a4ffb74aa3dfa21767774829f72

Nel pomeriggio saranno effettuate attività gratuite di screening e prevenzione su prenotazione telefonando a questi numeri: per lo screening e prevenzione tumori ginecologici che si svolgeranno negli ambulatori di ginecologia: 0564485678; per tumori della mammella nella radiologia senologica: 0564483469. Inoltre gli esperti saranno a disposizione per rispondere alle domande dei cittadini telefonicamente dalle ore 14.30 alle ore 16.30 su questi temi: genetica e tumori ereditari: 0564485078; oncologia medica e nuovi farmaci: 0564483539.