GROSSETO – Massa Marittima, servizio civile: il Comune cerca tre giovani dai 18 ai 29 anni

Il Comune di Massa Marittima cerca tre giovani dai 18 ai 29 anni disponibili a svolgere dodici mesi di servizio civile presso l’Ente. Due persone saranno inserite nel progetto denominato “Bibliotecando” e una nel programma formativo “Comune facile”.

Il Bando è aperto e c’è tempo fino alle ore 14 di venerdì 28 maggio 2021 per presentare la propria candidatura.

Per poter partecipare, alla data di presentazione della domanda, si devono possedere i seguenti requisiti: avere un’età compresa fra i 18 e i 29 anni, essere regolarmente soggiornante o residente in Toscana oppure domiciliato nella regione per motivi di studio, lavoro, personali o altro, essere idoneo fisicamente e al momento inattivo o disoccupato.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente on line collegandosi al sito della Regione Toscana https://servizi.toscana.it/sis/DASC

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito di ANCI Toscana a questo link www.ancitoscana.it/servizio-civile o contattare un referente del progetto a questo indirizzo e mail: serviziocivile@ancitoscana.it.