Grosseto, Apicoltura Guidotti premiata al Tuscany in the World

Un miele che parla di famiglia e di tradizione. È quello prodotto da Apicoltura Guidotti. Federico Guidotti 31 anni, ha fondato la sua azienda nel 2021, in un luogo incontaminato alle pendici del Monte Amiata. L’amore per le api gli è stato trasmesso dal nonno. Oggi gestisce oltre 300 alveari non solo nei terreni di proprietà, a Castell’Azzara, ma anche nelle campagne di Pitigliano, Sorano e Sovana, producendo un miele 100% naturale, che gli ha consentito di ottenere numerosi riconoscimenti nei concorsi di settore, fino alla recentissima premiazione al Tuscany in The World, che si è svolta lo scorso 29 dicembre nel Palazzo del Comune di Grosseto, un format ideato dall’onorevole Manuel Vescovi, per premiare le realtà della Toscana che nei diversi ambiti di intervento, contribuiscono con il loro lavoro a proiettare oltre i confini l’identità di un territorio da sempre sinonimo di qualità.

“Per me ottenere questo premio è un grande onore – afferma Federico Guidotti – ed una forte motivazione a proseguire dando il massimo nel percorso intrapreso; è bello sapere che il lavoro quotidiano, la passione e l’impegno di chi opera nel nostro settore vengono riconosciuti e valorizzati”.

Per chi ancora non avesse avuto modo di assaggiarlo il miele di Apicoltura Guidotti è disponibile ormai da diversi mesi anche sugli scaffali dei supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia nelle varietà castagno, millefiori e millefiori Amiata.

“Ringrazio il senatore Manuel Vescovi – prosegue Federico Guidotti – per il suo impegno nella valorizzazione delle eccellenze toscane e ringrazio Paolo degli Innocenti, dei supermercati Conad, per aver scelto di collaborare con la nostra azienda e per l’attenzione che da sempre riserva alle produzioni di qualità del territorio.”

A sottolineare il valore di questa collaborazione anche le parole di Paolo degli Innocenti, presidente e socio di Clodia Commerciale, la società che gestisce i supermercati Conad a Grosseto: “Apicoltura Guidotti – commenta Paolo degli Innocenti – rappresenta un esempio virtuoso di impresa giovane, legata alle tradizioni, capace di esprimere altissimi standard di qualità. Per i supermercati Conad, sostenere realtà come questa significa valorizzare il territorio, il lavoro serio e la passione di chi ogni giorno contribuisce a rendere unica la nostra filiera agroalimentare”.