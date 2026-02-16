GiovaniSì, riparte la Task Force dei giovani protagonisti del cambiamento
Appuntamento il 18 febbraio alle Murate di Firenze
Il 18 febbraio, il complesso delle Murate di Firenze ospiterà l’evento di ripartenza della Task Force di Regione Toscana – Giovanisì, il percorso di partecipazione giovanile che coinvolge attivamente più di 150 ragazze e ragazzi, con l’obiettivo di creare momenti di confronto e dialogo sul progetto regionale proprio con coloro che sono i destinatari delle opportunità.
Una giornata pensata per individuare i temi che saranno al centro degli appuntamenti futuri del gruppo, per definire proposte concrete da poter sottoporre alle istituzioni.
Coordinata da Bernard Dika, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana e coordinatore di Giovanisì, la Task Force rappresenta il cuore pulsante del progetto per l’autonomia dei giovani, con l’obiettivo di accorciare le distanze tra le istituzioni e giovani.
“Ripartiamo con l’ascolto, il dialogo e le proposte dei giovani per i giovani. In questi anni si è attivato un movimento straordinario per il cambiamento e il protagonismo giovanile di cui la Task Force di GiovaniSì è motore importante – ha detto Bernard Dika –. Siamo ansiosi di vivere nuovi momenti di confronto e dialogo proprio con coloro che sono i destinatari delle opportunità del progetto GiovaniSì per l’autonomia dei giovani. Come Regione Toscana abbiamo detto a ragazze e ragazzi che il loro contributo ci serve adesso e che è importante per noi. Questo messaggio anno dopo anno si è fatto più forte e ha coinvolto sempre più giovani che hanno voglia di decidere del proprio futuro, mettendosi in gioco per cambiare veramente le cose in meglio, a partire dalla scuola e dalla comunità in cui vivono. Come istituzioni siamo e saremo al loro fianco, pronti a intraprendere con entusiasmo un nuovo tratto di strada insieme”.
L’iniziativa del prossimo 18 febbraio punterà tutto sulla collaborazione e sull’ascolto profondo dei contesti locali. La giornata alle Murate sarà suddivisa in blocchi di lavoro che integreranno momenti individuali e di gruppo, utilizzando strumenti innovativi come il Design Thinking e la mappa dell’empatia.
L’obiettivo è quello di far emergere i bisogni delle ragazze e dei ragazzi toscani per trasformarli in opportunità concrete.
Il programma della giornata prevede:
Costruzione del gruppo: un primo momento dedicato al talento e alle attitudini dei componenti, per creare un clima di fiducia e ascolto.
Analisi dei contesti: attraverso il lavoro in piccoli gruppi, verranno raccolti dati reali per distinguere i bisogni concreti dalle semplici opinioni.
Definizione dei macro-temi: nel pomeriggio, il lavoro conclusivo porterà alla definizione di 3-4 macro-cluster tematici. Saranno proprio questi temi a orientare i successivi incontri regionali e i momenti residenziali del progetto.
L’incontro si concluderà con la definizione degli strumenti e dei canali che garantiranno la continuità del lavoro in rete. La Task Force si conferma uno spazio dove le risorse individuali diventano energia collettiva per costruire una Toscana sempre più a misura di giovani.
La partecipazione all’evento è riservata ai componenti della Task Force Giovanisì.