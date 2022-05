FLORICOLTURA – Festa della Mamma: un fiore a km 0 per sostenere serre e vivai colpiti dai rincari Fiori e piante in dono per maggioranza toscani che li preferiranno a cioccolatini, gioielli e capi di abbigliamento

Fiori e piante a km zero per sostenere il florovivaismo regionale in un momento di grande difficoltà per serre e vivai che devono sostenere il 67% di costi di produzione a causa degli spaventosi rincari di energia e materie prime.

E’ l’invito di Coldiretti Toscana e Campagna Amica in occasione della Festa della Mamma che si celebra l’8 maggio. Mazzi di fiori e piante sono, per tradizione, tra i regali più gettonati per la ricorrenza con la maggioranza dei toscani che li preferiranno a cioccolatini, dolciumi, gioielli e capi di abbigliamento.

“Scegliendo di acquistare fiori e piante locali, tricolori, direttamente dai produttori o da punti vendita che ne garantiscano l’origine, la tracciabilità e la loro sostenibilità significa aiutare concretamente un settore che è tra i più in sofferenza per colpa degli aumenti dei principali fattori produttivi come gasolio, piantine e concimi ma anche a preservare posti di lavoro. – spiega Fabrizio Filippi, Presidente Coldiretti Toscana – Per la Festa della Mamma regalate un bel mazzo di fiori o una bella pianta donando colore, vita e salute a case, terrazzi, giardini e luoghi di lavoro”.

Diversi gli appuntamenti nei mercati di Campagna Amica tra sabato 7 e domenica 8 maggio dove sarà possibile acquistare azalee, begonie, bouquet vari e lilium, gerani e rose ma anche piante in vaso ed erbe aromatiche. Si festeggia in anticipo sabato 7 maggio (per tutta la mattina) a Grosseto, al mercato in via Roccastrada, con i produttori di Campagna Amica che regaleranno alle mamme che arriveranno con i loro figli per fare la spesa piantine aromatiche, dolcetti fatti in casa e delizie di primavera. La Festa della Mamma arriverà un giorno prima anche al mercato coperto di Arezzo in Via Mincio, 3 ed al Mercato di Campagna Amica di Bibbiena in Piazza Generale Sacconi (per tutta la mattina) dove tutte le mamme riceveranno un dono floreale direttamente dai vivai e dai produttori locali dei mercati. Tra gli eventi da segnalare domenica 8 maggio c’è Massa in Fiore nel centro storico di Massa. In mostra, dalle 9.30 e fino alle 19.30 tutti i fiori più belli di questa stagione portati dalle aziende agricole locali: dalle camelie alle fresie, dal glicine all’iris passando per margherite, gerani, gerbere fino agli ulivi secolari e alle piante grasse. Ed ancora le erbe aromatiche con salvia, rosmarino e coriandolo indispensabili per allestire profumatissimi piccoli orti su davanzali, pareti e terrazzini.

