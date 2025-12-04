Firenze, un’asta di vini per il progetto di valorizzazione della Pepita

Il Comune di Impruneta informa che domani, 5 dicembre, a partire dalle ore 18.30, presso il Loggiato del Pellegrino, si terrà un’asta di vini organizzata dal Rotary Club San Casciano Chianti.

Durante la serata saranno messe all’asta selezioni di vini toscani e internazionali, comprese annate storiche, offerte dalle aziende che hanno aderito all’iniziativa e sostenuto il progetto.

L’evento ha come finalità la raccolta fondi per il trasferimento della storica pepita in rame, attualmente conservata in una teca sotterranea nella parte superiore di Piazza Buondelmonti, verso una collocazione più adeguata. Il Comune di Impruneta prevede di posizionarla in una teca di vetro sotto i loggiati comunali, garantendo maggiore visibilità e sicurezza del bene.

L’asta è aperta al pubblico. Il sindaco Riccardo Lazzerini e l’amministrazione comunale invitano tutta la cittadinanza a partecipare e sostenere questa iniziativa culturale e storica.