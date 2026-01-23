Firenze, una serata dedicata alla Cinta Senese DOP in occasione di Fuori di Taste 2026

Fuori di Taste 2026In occasione di Fuori di Taste 2026, il Consorzio della Cinta Senese DOP e Gruppo Cibrèo con Circo-lo Teatro del Sale presentano “Il Maiale Volante. Una festa di paese”, una serata speciale dedicata alla valorizzazione della Cinta Senese DOP e della sua cultura gastronomica.

L’evento si terrà giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 20.00, presso il Circo-lo Teatro del Sale (Via dei Macci 111r, Firenze), e nasce come un momento conviviale che unisce racconto, cucina e musica.

La serata si aprirà con una tavola rotonda dedicata al valore storico, culturale e gastronomico della Cinta Senese DOP, con la partecipazione della prof.ssa Clara Sargentini, Davide Paolini, Giulio Picchi, Stefano Pinciaroli e altri ospiti del mondo della gastronomia e della cultura del cibo.

A seguire, la cena-evento curata dall’Executive Chef del Gruppo Cibrèo Oscar Severini, accompagnerà il pubblico in un percorso gastronomico interamente dedicato alla Cinta Senese DOP.

Ad animare la serata, la musica dei Quarto Podere, storica band di rock agricolo, che porterà sul palco l’energia e l’ironia della tradizione rurale.

Il menù della serata è stato pensato dagli Chef Cibrèo in stile Teatro del Sale ed elaborato per raccontare la Cinta Senese DOP nella sua ricchezza e complessità, attraversandone tagli, lavorazioni e sapori, anche in versioni meno consuete, nel solco della tradizione popolare reinterpretata con sensibilità contemporanea.

Lo stile gastronomico del Teatro del Sale racconta da più di ventidue anni la storia di una cucina di tradizione che guarda al futuro con impegno verso la salvaguardia di specie alimentari uniche e di eccezionale qualità, impegnandosi costantemente nel divulgare cultura di prodotto e amore per le materie prime. La cena proposta in questa occasione si ispira alla tradizionale “Cena da Urlo” del Circo-lo, che vede da sempre un ricco buffet di antipasti e primi e secondi piatti genuini e di tradizione chiamati alla finestra, un rito che ha reso il Teatro del Sale un luogo iconico e riconoscibile. In questa visione, l’inserimento di piatti di Cinta Senese rappresenta uno dei momenti più vicini e più rappresentativi della storia gastronomica portata avanti da Fabio Picchi.

Il percorso si apre con preparazioni che richiamano la cucina di paese, come la polenta con lo strutto, le cime di rapa con ciccioli e gli gnocchi di semolino con lardo, per poi proseguire con un ragù bianco di Cinta Senese DOP servito con i tortiglioni e con uno dei piatti simbolo della cucina conviviale, salsiccia e fagioli. Il cuore del menù è rappresentato dallo stracotto di Cinta Senese DOP con purè, realizzato con il cappello del prete, taglio che esprime al meglio profondità e succulenza della carne. A chiudere, i necci con crema al sangue, omaggio alla tradizione più autentica e alla cultura del recupero, dove nulla viene sprecato.

A completare il menù, Raviolo arrosto in brodo di Cinta e miso piatto speciale creato a quattro mani dallo chef Oscar Severini e da Stefano Pinciaroli, chef di PS Ristorante, insignito della Stella Verde Michelin e riconosciuto come Ambasciatore della Cinta Senese.

«Eventi come Il Maiale Volante. Una festa di paese sono fondamentali per raccontare la Cinta Senese DOP non solo come prodotto d’eccellenza, ma come espressione di un territorio, di una storia e di un modello di allevamento rispettoso dell’ambiente», dichiara Nicolò Savigni, presidente del Consorzio della Cinta Senese DOP. «Il confronto con il mondo della ristorazione e della cultura gastronomica, in un contesto come quello di Fuori di Taste e insieme a realtà come Cibrèo, è uno strumento prezioso per avvicinare il pubblico al valore autentico della nostra filiera».

La serata si tiene giovedì 5 febbraio 2026, con inizio alle ore 20.00, presso il Circo-lo Teatro del Sale, in Via dei Macci 111r a Firenze. Il costo della cena-evento è di 50 euro a persona. Non è necessaria la tessera annuale del Circo-lo.

È gradita la prenotazione, da effettuarsi scrivendo a booking@cibreo.com oppure contattando i numeri +39 337 1580452 e + 39 055 2341100

Fuori di Taste nei ristoranti Cibrèo

La festa della Cinta Senese DOP prosegue dal 6 al 9 febbraio 2026 con uno speciale Fuori di Taste Diffuso, una proposta che coinvolge tutte le diverse venue del gruppo Cibrèo.

Il Fuori di Taste Diffuso non è un singolo evento concentrato in un’unica sede, ma un’esperienza che abbraccia tutto il centro storico a partire da Sant’Ambrogio per arrivare nella zona di Piazza Strozzi, radicandosi nella città e trasformandola in un palcoscenico condiviso. Nel quartiere di Sant’Ambrogio, questo racconto prende forma attraverso le location del gruppo Cibrèo situate tra Via del Verrocchio e Via dei Macci -ristoranti del Gruppo simbolo della zona e parte integrante della sua vita quotidiana- e prosegue nei locali situati in pieno Centro Storico tra Via dei Pescioni e Via dei Vecchietti nelle due più recenti aperture a pochi passi da Piazza Strozzi.

Dal 6 al 9 febbraio 2026, ogni indirizzo del Gruppo Cibrèo proporrà un piatto dedicato alla Cinta Senese DOP, pensato per dialogare con l’identità e lo stile del singolo locale attraverso interpretazioni diverse della stessa materia prima, la Cinta Senese DOP, proposta in tutte le sue forme: dal Bao con Pancia di Maiale di Ciblèo, alla Scamerita nello stile del Cibrèo Caffè, dai Fegatelli al Limone del Cibrèo Ristorante alla Testina del Cibreino (ovvero la Trattoria del Cibrèo), fino alla Bistecca Fritta del Cibrèo Ristorante & Cocktail Bar e allo Stinco proposto dal Cibrèo Caffè at Helvetia & Bristol.

La Cinta Senese DOP non è solo una materia prima d’eccellenza, ma un mondo da scoprire nella sua interezza e complessità: una storia fatta di territorio, allevamento, cultura e saperi che trovano nel cibo la loro espressione più autentica.