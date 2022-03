FIRENZE – Giani alla manifestazione in Santa Croce: “La Toscana chiede la pace. No alla guerra”

“Grande Firenze, grande Toscana, grande Italia. Sono felice di vedere questa piazza nuovamente irradiare a tutta l’Europa la sua vocazione alla pace e l’auspicio che si arrivi presto ad una tregua”.

Lo ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani intervenuto oggi alla manifestazione “Cities stand for Ukraine” in piazza Santa Croce a Firenze.

“Mi auguro che la tregua ci sia – ha aggiunto Giani parlando in una piazza afollata di gente e di bandiere – e che anche a partire da una manifestazione come quella di oggi si possa avviare una trattativa che contribuisca a creare davvero le condizioni per fare tacere i fucili, spegnere la voce della guerra e far parlare quella della pace. Questa piazza aiuta l’Europa a dare voce all’aspirazione di tutti e spinge per far ritrovare quel senso di umanità anche in chi ha deciso, senza motivi plausibili, l’invasione dell’Ucraina. Me lo auguro quando vedo i bambini orfani che stiamo ospitando in Toscana, per i ragazzi che abbiamo visto anche stamani al centro accoglienza e che arrivano qui senza un euro e soltanto uno zainetto sulle spalle. Per queste persone che fuggono ma che stanno dimostrando di essere un popolo vivo, un popolo che sento vicino e che sono convinto sarà protagonista dell’Europa di domani”.